Vizcarra sobre nuevo intento de vacancia: Seguramente vendrán más, pero no voy a bajar la cabeza

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, se pronunció sobre un posible nuevo intento para vacarlo desde el Congreso. Dicha moción viene siendo promovida por la bancada Unión por el Perú (UPP).

“Seguramente vendrán más y seguirán saliendo todo tipo de acusaciones (en mi contra). Por más presidente que seas, hay fuerzas oscuras que (dicen que) tienes que bajar la cabeza y no señores, yo no voy a bajarla. Yo estoy aquí, con la frente en alto y dando la cara hasta el último día. No voy a bajar la cabeza”, declaró el presidente este lunes 19 de octubre.

En diálogo con Rosa María Palacios, Vizcarra Cornejo también se refirió al primer pedido para destituirlo de su cargo, que ocurrió hace un mes.

“Yo estoy seguro que va a salir pronto a la luz, con periodistas acuciosos y objetivos, (información de) las reuniones previas que se tuvieron en el sótano del Congreso para organizar este intento de vacancia exprés”, manifestó a Radio Santa Rosa.

Descarta vínculo con Antonio Camayo

En otro momento, el mandatario peruano reiteró que no tiene ninguna relación el empresario Antonio Camayo, presunto integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“ Lo que han sacado en las dos últimas semanas son inventos. ¿Qué más podrían inventar? Entrarán quizás a mi vida íntima familiar. En ese afán desesperado tendrán que sacar otro invento”, subrayó.

En ese sentido, desconoció la fotografía difundida en Diario Correo y recordó que previamente ya han sacado imágenes de su pasado y trataron de vincularlas con hecho erróneos.

“(Sacaron) una foto antigua que yo no recuerdo, no sé dónde estoy y dicen que es la fiscal de la Nación cuando era joven. Otra foto donde estoy con mi primo, Luis Cornejo Flores, y dicen que es Richard Cisneros. Y ahora sacan la foto de ayer que hoy son titulares de medios de comunicación”, sostuvo Martín Vizcarra.

Por último, el jefe de Estado dijo que continuará trabajando en beneficio de la población, aunque ello implique más “acusaciones, periodicazos, titulares y denuncias” en su contra.

“Si quieren otro presidente, si quieren otras elecciones, si quieren postergarlas, pueden hacerlo. Todo depende de cuál es el objetivo que busquen”, puntualizó.

