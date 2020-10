Varias fuentes consultadas por La República revelan que la parlamentaria Rosario Paredes, autora del proyecto de ley destinado a conseguir una garantía soberana de 104 millones de dólares y reactivar el proyecto Majes Siguas II, ha intentado convencer a los portavoces de las bancadas e integrantes de la mesa directiva para que se amplíe la agenda y se incluya Majes II en la sesión de hoy. Quienes firmaban a favor habrían recibido su sombrero de regalo. En esta entrevista la congresista responde sobre los presuntos regalos.

¿Ud. ha hecho algún regalo al vicepresidente y a la mesa directiva?

No, nada.

¿Ni un sombrero, u otro objeto?

No, pues me he acercado a conversarles lo que es normal, para preguntarles a qué hora se expone.

¿Ha hecho regalos a otros congresistas?

No, no sé a qué se refiere (…). Ahora, sí ha venido una delegación para que se haga un pleno en Arequipa, como han venido de varios sitios y en alguna oportunidad yo he visto que les han regalado. Pero ahora especificar a quienes, no lo sé.

Porque hablé con el congresista Núñez, y me dice que la Ud. la semana pasada estuvo repartiendo algunos sombreros.

Ah no, él está Arequipa.

Pero él da esa información.

Pero él está en Arequipa, como podría saber. No está bien que se pretenda empañar algo.

Tal vez pueda revisar las fotos... (se corta la llamada y se retoma)

No hay nada, no hay regalos... En algún momento lo han hecho (otros pobladores) cuando han venido a visitarme de un pueblito, me han traído chalinas, monteras, yo no les voy a decir no me traigan. Presumo que las otras personas han ido y han hecho algún presente (al vicepresidente).

En la foto se ve que el señor Valdés está con un sombrero. ¿Ud. se lo entregó?

No, sí me ha comentado sobre qué bonitas artesanías se hacen en Arequipa… él me comentaba eso, qué bonitas cosas hacen.

¿Pero ese sombrero de donde lo tenía?

Ese sombrero es propiedad de él.

Se ve que Ud. tiene una bolsa, ¿allí había más sombreros?

¿En dónde se ve?.

Hay dos fotos, en una se le ve portando una bolsa.

Bueno no sé, de repente estaba llevando algo, no lo sé, pero sombreros no.

¿Qué conversaba Ud. con el congresista?

Las cosas bonitas que produce Arequipa y que sería bueno promocionarla, porque son artesanías, la gente se está quedando sin trabajo.

¿Esta foto es de la sesión del viernes?

No recuerdo, pero sí estoy presentando una propuesta de ley para que se apruebe todo lo que es la artesanía, porque produce cosas hermosas, hay unas muñecas que producen los artesanos y es necesario que se les ayude.

¿El señor Valdez no le dijo quién le había dado ese sombrero?

No, la verdad, es que no sé bien, no recuerdo mucho.

