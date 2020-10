Bancadas rechazan apoyar vacancia contra Vizcarra, mientras otras aguardan a una evaluación

De las nueve bancadas que componen el actual Congreso de la República, algunas marcan distancia con la moción de vacancia contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, mientras otras esperan discutir si respaldarán un segundo pedido de destitución contra el mandatario en menos de 2 meses.

Desde el Partido Morado, su portavoz, Francisco Sagasti, fue enfático en aclarar que su agrupación parlamentaria no apoyará la moción de vacancia presidencial. No obstante, indicó que espera una investigación “a fondo” con respecto a las declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalan que Martín Vizcarra habría recibido un millón de soles en el 2013 a cambio de otorgar la concesión de una obra al consorcio Obrainsa-Astaldi.

“ Nuestra posición no ha variado . Esperamos que la justicia siga su curso con toda la celeridad del caso. La postura del Partido Morado es la misma, que se investiguen las acusaciones a fondo y que, con la celeridad que el caso amerite, se empiece el proceso judicial terminado el periodo presidencial”, indicó en diálogo con La República.

Por parte de Acción Popular, Otto Guibovich expresó que su bancada se inclina a esperar las conclusiones de la comisión investigadora de las obras del sector construcción desde 1990. Precisamente, el legislador Carlos Almerí (Podemos Perú) adelantó que uno de los temas prioritarios será el caso Obrainsa-Astaldi y el supuesto soborno a Martín Vizcarra cuando este era gobernador regional de Moquegua.

“ Nosotros consideramos que la comisión que ya está instalada inicie su trabajo . Tenemos una comisión para investigar al Club de la Construcción y esperamos que inicien sus labores. La bancada de Acción Popular apuesta a que la comisión realice la investigación con imparcialidad y celeridad, lo mismo esperamos de la Fiscalía como corresponde”, acotó para esta publicación.

En Somos Perú, la parlamentaria Felicita Tocto apuntó: “De momento, nuestro tema central está en beneficiar a cuatro millones de peruanos en el tema agrario. Ahora estamos comprometidos y discutiendo en el pleno por nuestros agricultores (...). E n lo personal, no sé nada sobre la moción de vacancia ”.

Desde Fuerza Popular, Edward Zárate Antón puntualizó que su bancada no tiene una postura establecida frente a la moción de vacancia debido a que aún no han sido citados para definir al respecto. “ No tenemos posición por el momento todavía . No nos han convocado para hablar sobre ese tema. Solemos reunirnos antes de los plenos; discutimos, se evalúa y se toma una posición. Por lo tanto, no está en agenda un posible apoyo a la moción de vacancia”, precisó.

Similar situación en el Frente Amplio. Mirtha Vásquez subrayó que su agrupación espera reunirse hoy por la noche y tomar una decisión . “Yo creo que las acusaciones son bastante serias y graves. Considero que se debería exigir al Ministerio Público que inicie las investigaciones preliminares para que pueda, por lo menos, recoger más medios probatorios para encausar una investigación fiscal más adelante”, aseveró a este diario.

Fernando Meléndez, vocero de Alianza Para el Progreso, sostuvo, en diálogo con la prensa, que su bancada aún desconoce si se está promoviendo una moción de vacancia contra el jefe de Estado. “APP no promueve esa vacancia. Quiero dejar en claro: nosotros, si es que se diera esa posibilidad de una segunda vacancia, primero tendríamos que evaluarlo en el seno de la bancada y también en la comisión política del partido. Si hoy se diera [la posibilidad] de una vacancia, será una decisión consensuada entre sus 21 congresistas”, concluyó.

Hasta el momento, son Unión Por el Perú (UPP) y 7 legisladores de Podemos Perú los que se mostraron públicamente a favor de impulsar una moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo. “[Hemos firmado la moción por] los claros índices de incapacidad moral al mentir a todo el país. Hoy hay no solo audios de personas cercanas, sino también candidatos a colaboradores que lo sindican a él sobre coimas, es decir, de dinero recibido”, explicó el parlamentario.

