Yonhy Lescano: “En Acción Popular hay quienes se creen dueños del partido”

Liubomir Fernández

Puno

Yonhy Lescano, será precandidato en las elecciones internas de Acción Popular, proceso de donde saldrá el próximo postulante de la lampa a la presidencia de la República. En esta entrevista, el excongresista puneño responde a Victor Andrés García Belaunde y sobre las resistencias que genera su postulación.

Su candidatura genera expectativa, pero es vista de reojo con el ala más dura de Acción Popular.

En esta contienda lo importante son las bases.

¿Capitalizó el descrédito de los líderes más representativos de su partido ?

Nuestro capital político viene de 19 años de trabajo. No creo que sea la militancia de los demás candidatos la que respalde nuestra candidatura, sino esencialmente nuestro trabajo de años.

¿Algunos sostienen que las figuras conocidas de AP están identificadas con el fujiaprismo?

Yo prefiero que los militantes digan cuál es su apreciación. (…) En los últimos años yo he sido un crítico luchador contra el fujiaprismo.

Víctor Andrés García Belaúnde, si bien reconoce que usted tiene apoyo dentro del partido, no cree que sea absoluto. Sostiene que su soporte es la militancia joven.

(Ríe). Esperemos la votación de la elección interna y ahí tendrá que rectificarse. La mejor respuesta va a ser el 29 de noviembre. Y ahí ojalá que tenga la hidalguía de rectificarse.

¿Y qué tipo de desagravio espera de García Belaunde?

Que diga que se equivocó y que yo tenía la mayoría.

En reiteradas oportunidades ha señalado que hay una clase política que arrincona a los provincianos. ¿Sintió ello dentro de Acción Popular?

En el país hay algunos que se creen los dueños del Perú.

¿Y dentro de Acción Popular, pasa lo mismo?

En el partido, también. Creen que son dueños del partido. Pero los tiempos han cambiado. Los dueños del partido son los militantes. Los provincianos han avanzado. Han hecho trabajo político.

¿Cree que fue un error de Alfredo Barnechea, no comer chicharrones en las elecciones de 2016?

Sí. Cometió algunos errores en esa campaña; eso del chicharrón, el caso del sombrero, y algunas cosas más. Además de eso, lo nefasto han sido sus últimas declaraciones, cuando dijo que una mafia judicial perseguía a algunos políticos investigados por corrupción. Lo dijo en el velorio del señor Alan García. Eso se agregó a los errores de la campaña . Le ha disminuido mucho apoyo, fuera y dentro del partido.

¿Cuál cree que fue el factor determinante para que Raúl Diez Canseco y Víctor Andrés García, renuncien a su candidatura?

Raúl Diez Canseco, ha dicho que busca la unidad del partido. Pero ha puesto en vez de él a otro candidato. (Ríe). Ese argumento que busca la unidad del partido no es muy cierto. Yo creo que sabía que no iba a tener el respaldo suficiente.

Fernando Belaúnde Terry, tenía como lema: “El Perú como doctrina”. ¿Cuál es la suya?

El Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo). Normas de buen gobierno que los incas nos dejaron y siguen vigentes.

¿Pero no cree que los nuevos tiempos requieren nuevas perspectivas?

Lo que más requiere el Perú, son políticos honrados. No olvides que los últimos cinco presidentes están investigados por corrupción.

Ahora, usted también tiene cuestionamientos. Me refiero a la denuncia de acoso, de presunta apropiación de bienes de herencia en agravio de su hermana y el apoyo a Rosario Paredes, acusada de cortarle el sueldo a su trabajadora.

Sobre la denuncia de acoso, es caso está archivado. Fue una patraña de fujiaprismo. Me querían imputar un delito en base a chat editados y fraguados. Nunca hubo acoso. Fue venganza asquerosa. La gente se da cuenta, no es tonta. Sobre mi hermana, todo el mundo sabe que la he visto en los momentos más difíciles de su vida. Y sus hijos han sido criados de pequeños como nuestros hijos porque estaba presa por terrorismo. Y con relación a la señora Rosario Paredes, el caso está en investigación. Yo nunca he respaldado nada.

¿Usted sí se comerá los chicarrones?

Yo, como puneño, como pesque de quinua, fiambre, quispiño. No voy a comer chicharrones si puedo comer cualquier cosa porque he vivido con la gente del pueblo. Como papa con chaco. Yo he compartido la comida de los obreros, de los campesinos, de la gente más humilde. Lo hago con naturalidad. No fuerzo nada. Las cosas que hago políticamente, y con mi pueblo, lo hago naturalmente. Porque me nace. No por conveniencia.

Puno, últimas noticias: