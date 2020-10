Vizcarra sobre imágenes con Camayo: “Yo no reconozco esa foto” [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró no conocer al empresario Antonio Camayo, luego que, en las últimas horas, se diera a conocer una fotografía difundida en algunos medios de comunicación, en la que se les ve juntos.

“Yo salgo dos o tres veces por semana al interior del país y donde voy hay mucha gente que me pide una foto (...) Con el señor Antonio Camayo no he tenido ninguna relación amical, política o económica”, precisó.

En diálogo con Cuarto Poder, Martín Vizcarra rehusó haber usado el domicilio del gerente general de Iza Motors para reunirse en su época de ministro de Transportes de Pedro Pablo Kuczynski con el entonces congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril.

“¿Qué puente ha habido entre el fujimorismo y PPK, si desde el inicio ha sido una relación confrontacional?”, remarcó el mandatario.

Como se recuerda, Martín Vizcarra descartó en su momento haberse reunido con Antonio Camayo, luego que el empresario revelara que se reuniría con el mandatario en compañía con el entonces juez supremo, César Hinostroza, en Palacio de Gobierno.

Antonio Camayo fue detenido en julio del 2018 por presuntamente pertenecer a la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, investigada por corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

