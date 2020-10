Martín Vizcarra sobre posible pedido de prisión: “Yo no me corro, me quedaré en el Perú”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva luego de las denuncias presentadas, en las que habría recibido presuntas coimas de empresas cuando era gobernador regional de Moquegua.

Sobre ese escenario, el jefe de Estado aseguró que no se dictará ninguna medida en su contra, y que, además, no dejará el país ya que es “la tierra que tanto ama y quiere” a pesar de que "busquen perjudicarlo”.

“ Yo no me corro. Por supuesto que me voy a quedar en el Perú. (Si piden prisión preventiva) me quedaré en el Perú. Aquí estoy. Esta es mi tierra que quiero y amo y que nunca la voy a dejar. Nunca me corro, siempre doy la cara y con la frente en alto”, manifestó este domingo en Cuarto Poder.

En otro momento, Vizcarra Cornejo consideró que las denuncias en su contra seguirán saliendo debido a que existen poderes políticos y económicos “que buscan desestabilizar al Gobierno”.

“Por eso, cuando salen las denuncias falsas, inmediatamente los congresistas que fueron eliminados del Congreso por la disolución son los primeros que respaldan”, acotó.

Además, denunció que existen intereses para sacarlo de Palacio de Gobierno, y que incluso, los mismos también buscan postergar las elecciones establecidas para el próximo 11 de abril del 2021.

“ Hay gente que no le conviene que cambien el status quo, que quiere dar una lección usando denuncias en mi contra. Yo no me corro”, agregó.

Por otro lado, Martín Vizcarra negó haber pedido algún tipo de sobornos a cambio de la adjudicación de obras cuando era gobernador de Moquegua en el 2013.

Esto luego de que un aspirante a colaborador eficaz revelara al Ministerio Público sobre un presunto pago ilegal de S/ 1 millón entregado a Vizzcarra por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi.

“No he recibido ningún soborno ni por ninguna obra en Moquegua, ni en ninguna parte del Perú, ni en el mundo”, sentenció.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

