Martín Vizcarra sobre investigación de fiscal Juárez: Respetamos la decisión del Ministerio Público

El presidente de la República, Martín Vizcarra, refirió, respecto a la investigación que abrió el fiscal Germán Juárez Atoche en su contra por los presuntos delitos de cohecho y colusión en el marco del caso Obrainsa-Astaldi, que acatará las disposiciones de la Fiscalía.

“Nosotros respetamos la independencia de poderes, en consecuencia, lo que determine la Fiscalía lo acatamos (...) Es una decisión autónoma del Ministerio Público que nosotros respetamos ”, declaró en Cuarto Poder.

Cabe recordar que el mandatario fue señalado por un aspirante a colaborador eficaz de haber recibido una coima de S/ 1 millón para adjudicar la obra a dicho consorcio. Para ello habría recurrido a un intermediario que le proporcionaba el dinero.

Al respecto, Vizcarra Cornejo indicó que ese hecho es falso. “ Desconozco absolutamente lo que manifiestan porque no puede haber intermediarios de algo irreal, que no existe . Yo he actuado siempre de manera honesta y transparente. Estamos siempre con la verdad trabajando en función de lo que es mejor para la población”, argumentó.

Proceso de licitación de Unops era reservado, reitera Vizcarra

Acerca del proceso de licitación que siguió la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), tal como manifestó reiteradamente, el jefe de Estado aseguró que se mantuvo en completa reserva.

“Son procesos internos que maneja Unops y nadie los conoce. Ellos tienen un grupo de colaboradores nacionales y extranjeros para llevar ese proceso”, aseveró.

Noticia en desarrollo.