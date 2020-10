Lizárraga sobre denuncias contra Vizcarra: “No creo que se trate de un ataque político, como se dice”

La congresista Carolina Lizárraga, de la bancada del Partido Morado, manifestó, respecto las presuntas coimas que recibió Martín Vizcarra cuando era gobernador regional de Moquegua, que considera que no se trata de un complot.

“He perdido muchísima confianza en el presidente Martín Vizcarra. Si estamos en una delación frente a la máxima autoridad del Estado, no creo que estas personas vayan a mentir, no creo tampoco en que se trate de un ataque político, como se pretende decir ”, señaló.

Lizárraga califica de “preocupante” decisión de fiscal de la Nación sobre investigaciones a Vizcarra

Asimismo, la parlamentaria indicó que es “preocupante” la decisión que tomó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de no conceder el permiso al Equipo Especial Lava Jato para investigar a Vizcarra Cornejo por la presunta recepción de dinero ilícito para adjudicar una obra del proyecto Lomas de Ilo al consorcio Obrainsa-Astaldi.

“ Con relación al comunicado de la Fiscal de la Nación, me ha sorprendido, me ha generado muchísima preocupación . (...) La decisión de llevar este caso en el sistema anticorrupción va a provocar que va a quedar desmembrada esta investigación, no tendría mayor lógica ni sentido”, declaró en Panorama.

En esa misma línea, Lizárraga Houghton sostuvo que las indagaciones que sigue el fiscal Germán Juárez Atoche y las últimas informaciones que aparecen en los distintos medios de prensa tienen relación, ya que el aspirante a colaborador eficaz que reveló las coimas tiene el deber de dar tu testimonio en el caso Club de la Construcción.

Agregó que las investigaciones que se inician contra el presidente de la República generan “un desequilibrio en plena pandemia”.

Equipo Especial inicia investigación preliminar contra Vizcarra por caso Obrainsa

El fiscal Germán Juárez del Equipo Lava Jato confirmó que el jefe de Estado será investigado preliminarmente por presuntos delitos de cohecho y colusión en el caso Obrainsa.

El pedido se hizo mediante un oficio dirigido al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, a quién se le informa que el despacho de Juárez Atoche abrió una investigación preliminar contra Martín Vizcarra, así como al exgerente general de Obrainsa, Elard Paul Tejeda.

Es importante destacar que este suscrito se realiza un día después de la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de negar el pedido del Equipo Especial para incluir a Martín Vizcarra dentro de las investigaciones que viene realizando contra las empresas Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, entre otras vinculadas al caso Club de la Construcción.

