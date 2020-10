El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, refirió que la selección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que el Parlamento realiza es “una responsabilidad histórica”, aunque se están aprobando términos del proceso de forma apresurada.

“Buscamos que los tribunos miembros del Tribunal Constitucional sean los más idóneos y la gente con más capacidad moral, y esa es una responsabilidad histórica que está asumiendo el Congreso de la República. Nos da la impresión que están haciendo un proceso express ”, señaló a la prensa.

Asimismo, Martos Ruiz insistió en las rápidas gestiones que realiza la Comisión Especial del Congreso para culminar con la elección de tribunos antes de que finalice el 2020.

“ (Están) tratando de acelerar para terminar este año. Eso es peligroso porque tenemos que ser sumamente cuidadosos todos los peruanos en elegir a estas autoridades tan importantes , con toda la transparencia y los análisis y tamices que corresponden para elegir a los mejores ciudadanos que tenemos para estos cargos”, subrayó.

En esa línea, exhortó al Legislativo a que tome una decisión acertada y oportuna. “Pedimos desde el Ejecutivo que actúen con responsabilidad y transparencia en la formulación de toda la documentación necesaria para este proceso”, destacó.

“No existe contradicción entre declaraciones de Martín Vizcarra y Unops”

En cuanto a las presuntas contrariedades que existen entre lo dicho por el presidente Martín Vizcarra respecto al trabajo de la Unops para la licitación del proyecto Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional, Martos aseguró que es incorrecta tal afirmación.

“ No existe ninguna contradicción . El día de ayer, la Unops ha sacado un comunicado especificando cuál es su participación en este proceso de licitación. Lo que ha manifestado Unops es que en 2013, cuando el Gobierno Regional de Moquegua le encargó la licitación, lo primero que hicieron fue establecer las condiciones y requisitos", argumentó.

Añadió que todos los puntos que siguieron hasta finalizar el trato fue con total transparencia tanto de parte de Unops como del entonces gobernador.

" Lo que hace la Unops es decir quién es el ganador y recomienda que ese sería el que tiene que ganar. El gobierno regional lo que hace es, en base a ese proceso, asignar la buena pro ”, dijo.

“Respetamos la decisión de la fiscal de la Nación”

Por otro lado, el primer ministro indicó lo siguiente acerca de la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de no conceder el permiso al Equipo Especial Lava Jato para investigar al mandatario por las presuntas coimas que recibió del consorcio Obrainsa - Astaldi.

“Respetamos la toma de decisión de la fiscal de la Nación, que ha manifestado que el Equipo Lava Jato no es de su competencia investigar estos casos que se le está acusando al señor presidente por ser durante su gestión en el Gobierno Regional”, pronunció.

En ese sentido, manifestó que el hecho de que el grupo de trabajo liderado por Rafael Vela no sea el que indague este caso, no quiere decir que no se proceda con las averiguaciones. “El presidente es el primer interesado en que se realice esta investigación”, acotó.

