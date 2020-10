Jim Mamani: “UPP no concuerda con los planteamientos que tiene el etnocacerismo”

El congresista Jim Ali Mamani renunció a la bancada de Unión Por el Perú (UPP) “por el viraje ideológico de algunos miembros”, de acuerdo con el oficio que envió al portavoz del grupo parlamentario, José Vega. Además, precisó que no existe un consenso de ideas entre todos los legisladores de su agrupación.

“Hay una alianza político electoral entre UPP y el Frente Patriótico Etnocacerista, y yo vengo de este último. Hay un desentendimiento y creo que lo que está sucediendo es que UPP no concuerda mucho con los planteamientos que tiene el etnocacerismo, más bien están utilizando su discurso y propuestas . Los congresistas José Vega, Alexander Lozano, Yessica Apaza, Hipólito Chaiña, Rubén Pantoja, ellos son netamente de UPP y nunca han concordado con las propuestas del etnocacerismo”, declaró a La República.

“Como no lograron expulsarme, he decidido renunciar a UPP”

El legislador representante de Ayacucho manifestó que la decisión estaba resuelta desde hacía un tiempo, cuando la bancada decidió expulsarlo por suscribir una moción de censura contra el presidente del Congreso, Manuel Merino, a título personal, y sin consultar a los demás miembros de UPP.

“Hoy día he hecho, en efecto, mi renuncia. Era algo que muchos lo venían venir. Me estaba retardando, porque, incluso, había un proceso de expulsión que se quedó en el limbo. Como dije esa vez, para mí era un honor ser expulsado, pero como no lograron expulsarme, he decidido renunciar y más aún con esa intención de que haya reelección (de congresistas) ”, indicó.

El congresista Mamani aseguró que su renuncia ocurrió por desacuerdos dentro de la bancada de UPP. Foto: Twitter/Jim Mamani

En cuanto a la reelección de parlamentarios, que era un aparente proyecto de ley que estaba planteando UPP y que trascendió, Mamani Barriga señaló que, pese a no ser una información confirmada, se debe investigar al respecto.

“ Yo hace mucho tiempo no tenía una comunicación fluida con el grupo parlamentario UPP y con la vocería he marcado distancia hace mucho tiempo . No estoy seguro si ellos están impulsando ese proyecto de ley (de reelección de congresistas), pero si ha desmentido el vocero tendríamos que dejar que en algún momento salga a la luz y saber quién es el autor de ese proyecto de ley”, sostuvo.

“No quisiera romper la alianza entre UPP y el Frente Patriótico Etnocacerista”

Al ser consultado por este diario respecto a si apostaría por formar una nueva bancada separada de Unión por el Perú, el congresista comentó que no quiere generar una ruptura en la alianza entre su exbancada y el movimiento que lidera Antauro Humala.

“Voy a continuar como no agrupado porque la alianza UPP con el Frente Patriótico que lidera Antauro Humala continúa. Ellos continúan con esta alianza, pero Antauro está preso y quizás desconozca mucho lo que sucede dentro del grupo parlamentario. No quisiera yo romper esta alianza”, aseguró.

Mamani Barriga aseguró que Antauro Humala no puede participar en las elecciones de 2021 por estar preso. Foto: Difusión

No obstante, dijo que si algunos de sus compañeros deciden dar un paso al costado y dejar UPP, podría considerar la opción de una nueva bancada. “Si es que los otros congresistas de UPP, que en algún momento intentamos separarnos, si deciden retomar esto creo que puede ser un momento bastante preciso, pero eso ya dependerá de ellos”, argumentó.

En cuanto a una posible postulación a la presidencia por parte de Antauro Humala, Mamani precisó que podría no ocurrir. “ La situación del señor Antauro es bastante complicada, él de por sí en estos momentos se encuentra impedido de postular ”, acotó.

