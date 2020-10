Jim Mamani sobre Antauro Humala: “Va a ser casi imposible su candidatura”

El congresista Jim Mamani, quien acaba de renunciar a la bancada de Unión por el Perú (UPP) por desacuerdos en el interior del grupo parlamentario, aseguró que es poco probable que Antauro Humala postule a las próximas elecciones generales de 2021.

“ Antauro está impedido de postular porque está cumpliendo una sentencia y tampoco está afiliado a UPP . Ya estamos en contra del reloj y creo que va a ser casi imposible su candidatura. Es lo que pienso de forma realista”, manifestó en diálogo con La República.

Cabe recordar que el último día de registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue el último 30 de setiembre. Mamami Barriga agregó que la agrupación no debería propagar la posible candidatura de Humala Tasso, ya que es engañar a la ciudadanía.

“La situación del señor Antauro es bastante complicada, él de por sí en estos momentos se encuentra impedido de postular. Entonces, creo que no hay un sinceramiento por parte de UPP y juegan con la ilusión de la gente" , subrayó.

Antauro Humala fue sentenciado a 19 años de prisión por homicidio.

El mayor del Ejército en retiro fue hallado responsable de rebelión y homicidio simple por la toma de la comisaría de Andahuaylas, hecho conocido como el Andahuaylazo, y la muerte de cuatro policías en el 2005. En el 2011, le redujeron la condena de 25 a 19 años de cárcel efectiva.

Por lo que continuaría encarcelado hasta enero del 2024. Sin embargo, la defensa de Antauro Humala confirmó para La República que planteará un hábeas corpus para lograr su libertad.

Jim Mamani renunció a UPP por el “viraje ideológico de algunos miembros”

Este sábado 17 de octubre, el legislador renunció a la bancada de UPP “por el viraje ideológico de algunos miembros”. En esa línea, aseguró que no existe un consenso de ideas entre los congresistas que conforman la agrupación.

“Hay una alianza político electoral entre UPP y el Frente Patriótico Etnocacerista y yo vengo de este último. Hay un desentendimiento y creo que lo que está sucediendo es que UPP no concuerda mucho con los planteamientos que tiene el etnocacerismo, más bien están utilizando su discurso y propuestas. Los congresistas José Vega, Alexander Lozano, Yessica Apaza, Hipólito Chaiña, Rubén Pantoja, ellos son netamente de UPP y nunca han concordado con las propuestas del etnocacerismo”, señaló.

El congresista Jim Mamani renunció a UPP porque dice que los planteamiento de la bancada no concuerdan con el etnocacerismo. Foto: Difusión

Además, indicó que su renuncia era un hecho meditado con anterioridad, ya que no existía una buena relación con sus colegas desde que presentó una moción de censura contra el presidente del Congreso, Manuel Merino, sin consultar a los demás miembros de UPP.

Respecto a dicha moción, el ahora parlamentario no agrupado refirió que ya debería ser evaluada por la Comisión de Ética. “Espero que lo pongan ya a consideración esta comisión. Aún no se han pronunciado al respecto, pero eso va a seguir curso y van a tener que verlo y evaluar si es procedente o no esta denuncia (contra Merino) ”, dijo.

