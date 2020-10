El fiscal supraprovincial para casos de corrupción, Elmer Chirre Castillo se hará cargo de la investigación al presidente Martín Vizcarra por los presuntos actos de corrupción que habría cometido en la época en que fue gobernador regional de Moquegua, informó el coordinador nacional de las fiscalías anticorrupción, fiscal superior Omar Tello Rosales.

“El doctor Chirre se encontraba de vacaciones. Esta mañana hable con él y se está reincorporando de inmediato a su despacho. El domingo, al conocerse públicamente los presuntos actos de corrupción en el gobierno regional de Moquegua, este hecho pasó a competencia del tercer despacho de las fiscalías supraprovinciales anticorrupción, que en ese momento atendía el fiscal Antonio Arévalo y por eso él inicia las diligencias”, explicó Tello Rosales.

Subrayó que “para evitar cualquier suspicacia y que se pueda decir que están dejando la investigación a un fiscal adjunto, sin dudar de la competencia profesional del fiscal Arévalo, le hemos pedido doctor Chirre que se incorporé de inmediato y lo ha aceptado, ya estaban trabajando juntos, son un mismo equipo".

Omar Tello explicó que la competencia de las fiscalías para investigar un hecho criminal esta determinado en leyes y procedimientos del Ministerio Público. En principio, es el fiscal de turno para un delito común. Luego, hay competencia por fiscalías especializadas, como narcotráfico, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, trata de personas, asuntos de familia, entre otras.

En algunos casos, por su complejidad y características, la fiscalía de la nación ha establecido competencias más especializadas, como las que tiene el Equipo Especial “Lava Jato” para todos los actos de corrupción que comprometan a las constructoras brasileñas, o el Equipo Especial “Cuellos Blancos del Puerto”.

Por eso, dice Tello, inmediatamente que un medio de comunicación informó que el exgerente general de la constructora peruana Obrainsa, Elard Tejeda Mosco había declarado, en un procedimiento de colaboración eficaz, que realizó un presunto pago para la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo, que no tiene que ver con el accionar de las constructoras brasileñas, ellos asumieron competencia.

Las fiscalías anticorrupción a nivel nacional están investigando y tienen sentencias contra gobernadores regionales por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Los gobernadores regionales de Cajamarca, Gregorio Santos, y de Ancash, César Álvarez tiene sentencias logradas por los fiscales supraprovinciales anticorrupción.

La investigación al actual gobierno por el caso “Richard Swing”, los contratos de la familia de Miriam Morales, las compras de las pruebas rápidas están a cargo de fiscales especializados en casos de corrupción, en la primera gran investigación a funcionarios de un gobierno aun en funciones.

El gobernador regional de San Martin, César Villanueva tiene una investigación en el Equipo Especial “Lava Jato” porque se le atribuye un pago ilícito para adjudicar una obra a Odebrecht, lo que sí es de competencia de dicho grupo de fiscales.

Omar Tello también aclaró que el fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial “Lava Jato” continuará adelante con la declaración del colaborador eficaz 10-2018. “La colaboración eficaz es un procedimiento especial que continuará en el Equipo Especial del caso “Lava Jato”, pero al tratarse de hechos distintos a los que ellos están investigando, tiene que coordinar y entregar esa información al fiscal competente del caso”, explicó.

Indicó que este tipo de coordinaciones es muy frecuente. “Es muy común que en un caso de colaboración eficaz, el aspirante a colaborador entregue información de otros casos, algunas veces en otros lugares distantes, entonces el fiscal debe remitir esa información al fiscal que tiene competencia y coordinan para la corroboración de los hechos”, indicó.

Anotó que la declaración de un aspirante a colaborador eficaz no da competencia a un fiscal, pues su área de trabajo está delimitada con anterioridad para investigar determinados hechos, no personas. “La competencia de la fiscalía se define por los hechos, no por las características de determinado funcionario público, ni por lo que diga un colaborador eficaz”, concluyó.

Elmer Chirre es el único fiscal en el Perú y en toda Latinoamérica que descubrió un hecho de corrupción de la constructora Odebrecht por pesquisas propias: los pagos al gobernador regional de Áncash, obligando a la constructora brasileña a reconocer estos hechos, no incluidos en el acuerdo con el Equipo Especial “Lava Jato”.

Además, ha conseguido la primer sentencia por un caso vinculado a Odebrecht, los ocho años de prisión impuesta al gobernador regional César Álvarez y funcionarios del gobierno regional de Áncash por la construcción de una carretera. En paralelo, ha firmado y obtenido dos sentencias de colaboración eficaz contra directivos de la constructora brasileña y el pago de una reparación civil de 65 millones de soles, que ya fue pagada en su totalidad.