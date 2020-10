Congreso: Jim Ali Mamani renuncia a bancada Unión Por el Perú por “razones de conciencia”

El congresista Jim Alí Mamani Barriga renunció a la bancada de Unión por el Perú (UPP), liderada por José Vega, con quien ha mostrado tener discrepancias. De esta manera, el grupo parlamentario se queda con 12 miembros.

A través de un oficio, el representante de Ayacucho señala que su separación se da por “razones de conciencia”, al considerar que los integrantes de este grupo parlamentario no siguen los lineamientos ideológicos del etnocacerismo.

“Me dirijo a usted para comunicarle mi renuncia al grupo parlamentario Unión por el Perú por razones de conciencia y por el viraje ideológico de algunos miembros que no es acorde a los principios del Frente Patriótico cuyo pilar es el etnocacerismo”, se lee en el documento dirigido a José Vega.

Mamani Barriga señala, en su carta de dimisión, su rechazo al proyecto de ley que circula en redes sociales, y que sería de autoría de la bancada de UPP, con el objetivo de que se permita la reelección a los actuales congresistas.

“Además, la denuncia difundida en diversos medios de comunicación que algunos miembros de la bancada de UPP estarían impulsando un proyecto de ley con la intención de lograr la reelección congresal va en contra de la decisión del pueblo, que hace casi dos años dijo NO a la reelección congresal, decisión que, aunque algunos no les guste, los políticos debemos respetar”, agrega el parlamentario en su oficio.

El comunicado de su renuncia a la bancada UPP fue informada a José Vega, al ser el portavoz de la agrupación, y a Javier Ángeles Illmann, oficial mayor del Congreso.

Mamani Barriga: “Hace tiempo no tenía una comunicación fluida con UPP”

En conversación con La República, el congresista Jim Alí Mamani Barriga confirmó su renuncia definitiva a la bancada liderada por José Vega, con quien, señala, mantiene distancia desde “hace mucho tiempo”.

Asu vez, precisó que su separación es por decisión propia y no como resultado del proceso de expulsión en su contra, medida que se le había informado a fines de agosto.

“Hoy día he hecho, en efecto, mi renuncia. Era algo que muchos lo venían venir. Me estaba retardando, porque, incluso, había un proceso de expulsión que se quedó en el limbo. Como dije esa vez, para mí era un honor ser expulsado, pero como no lograron expulsarme, he decidido renunciar y más aún con esa intención de que haya reelección (de congresistas)”, contestó.

José Vega niega que busquen la reelección

Por su parte, el portavoz de UPP negó que la agrupación haya elaborado un proyecto de ley que permita la reelección de congresistas elegidos para un periodo complementario.

“Queremos desmentir categóricamente que nosotros estemos promoviendo alguna iniciativa legislativa de pretender que se reelijan congresistas en el Congreso de la República. Descartamos y reiteramos rotundamente”, declaró a RPP.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó el último viernes la prohibición de la reelección para los actuales legisladores como para los que integraron al entidad desde el 2016, periodo que fue disuelto el 30 de setiembre de 2019.

José Vega es el presidente del partido Unión Por el Perú que conformó alianza con el Frente Patriótico Etnocacerista, que tiene al sentenciado Antauro Humala como líder.

UPP había iniciado proceso sancionador contra Mamani Barriga

A fines de agosto, José Vega informó a Jim Alí Mamani Barriga sobre el inicio del proceso de su expulsión de la agrupación parlamentaria por “haber actuado infraternamente” en su contra y luego que haya presentado la moción de censura contra Manuel Merino, presidente del Congreso, sin haber consensuado la idea.

En la misiva señalan que el congresista sería separado tras haber sugerido evaluar la presencia de José Vega Antonio como miembro de la Comisión Especial a cargo de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, al señalar que Vega tendría una presunta cercanía con el exjuez César Hinostroza, imputado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

