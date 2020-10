Yonhy Lescano confirmó su candidatura a los comicios internos de Acción Popular, con miras a las Elecciones Generales del 2021. El exparlamentario tendrá como contendores a Alfredo Barnechea y Edmundo del Águila, quienes hasta anoche confirmaron su participación.

En conversación con La República, Lescano señaló estar tranquilo y no temer a sus dos contendores. Agregó que confía en el apoyo que recibe de los militantes del partido y que él representa a un sector distinto. “Va a ser una competencia normal, como debe ser. La población nos conoce, sabe el trabajo que hemos hecho. Otros no tienen un trabajo político que la gente reconozca”, dijo.

El también docente universitario señaló que su fortaleza está en que inició su trabajo político en Puno, su región de origen, y que eso le ha permitido “trabajar de la mano con el pueblo”.

También agregó no tener miedo a sus contendores. “Yo estoy tranquilo, se va a ser lo que la militancia elija. ¿Preocuparme de qué?”. Al preguntarle sobre su contendor y excongresista Edmundo del Águila, Lescano refirió que mientras él apoyaba el cierre del Congreso disuelto, “otros defendieron al fujiaprismo”. Sobre Barnechea solo atinó a recodar que es un militante nuevo de Acción Popular, proveniente del APRA.

Por último, sobre la declinación de Raúl Diez Canseco a la precandidatura, Lescano señaló que su salida “no favorece ni desfavorece” en sus pretensiones.

“Mi capital político lo he ganado a pulso, no dependo de la candidatura de otras personas. Nunca nos ha preocupado, siempre hemos ido con presencia propia. No tengo mayor preocupación en que se haya ido. Él (Diez Canseco) representaba a otro sector del partido muy diferente al mío. No me ha movido el tablero ni me ha perjudicado”.

El último jueves, Lescano anunció a la enfermera ayacuchana con maestría en gestión pública Gisela Tipe como su primera vicepresidenta; y a Luis Alberto Velarde, exsecretario general del partido de la lampa, como su segundo vicepresidente.

Las elecciones internas en Acción Popular para definir al candidato presidencial se realizarían en diciembre próximo.

