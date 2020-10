Yonhy Lescano sobre denuncia por acoso sexual: “Ya está archivado el informe de la Fiscalía”

El excongresista Yonhy Lescano manifestó, respecto a la denuncia en su contra por acoso sexual a una trabajadora del Parlamento, que la Fiscalía archivó el caso tras encontrar, según dijo, información falsa en los elementos de investigación.

“ Fue una mentira, una difamación. Ya está archivado el informe de la Fiscalía . (La denunciante) no dio la cara. Al final, cuando sabía que las cosas eran adversas, porque la Fiscalía investigó y demostró que los mensajes eran falsos. Se me hizo una denuncia cobarde con documentos falsos”, declaró a Canal N.

El precandidato a la presidencia de Acción Popular insistió en su inocencia y señaló que no tuvo inconvenientes en ser indagado porque estaba seguro de no haber cometido delito alguno.

“A pesar de esa infamia, me sometí a una investigación por una difamación. Se demostró que todo era mentira y no había ningún delito. Eso se ha demostrado y se ha archivado el proceso en la Fiscalía. La verdad salió a la luz”, subrayó.

Lescano Ancieta aseguró que la denuncia fue una estrategia de algunas bancadas para perjudicar su imagen. “ Yo me enfrentaba a la mafia fujiaprista en el Congreso todos los días. Era el único que le decía las cosas en su cara ”, indicó.

Denuncia contra Yonhy Lescano

Cabe recordar que Yonhy Lescano fue denunciado por una periodista del Congreso en marzo de 2019. La trabajadora envió sus descargos a la Procuraduría del Parlamento por aparentemente recibir mensajes obscenos de parte del entonces legislador.

El hecho se dio a conocer a través de la prensa, ya que la periodista envió una carta anónima en la que precisó ser “víctima de acoso serial” por parte del exparlamentario. Tras conocerse lo ocurrido, la comunicadora recibió el respaldo de Daniel Salaverry, quien se desempeñaba como presidente del Congreso.

Elecciones 2021 y contendores dentro de Acción Popular

Por otro lado, Lescano comentó acerca de su participación en los comicios internos de Acción Popular con miras a las elecciones generales de 2021. Considera tener posibilidades de ganar.

“El partido ha optado por tener tres candidatos a la Presidencia de la República, y conoceR la trayectoria política de cada uno de ellos. Pensamos que tenemos un buen respaldo en todo el país y eso nos da la fortaleza necesaria para ganar ”, expresó en Canal N.

En cuanto a las intenciones de Alfredo Barnechea y Edmundo del Águila de también alcanzar el sillón presidencial, el excongresista sostuvo que respeta a sus compañeros de partido.

“Respeto a los correligionarios, no he hecho campañas sucias ni guerras sucias. Yo hago debate parlamentario, hago decencia en la política, porque la política hay que elevarla de nivel. A ellos los respeto como correligionarios, no comparto sus posiciones. Obviamente, hay una diferencia en el accionar político, en las propuestas ", puntualizó.

