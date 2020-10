Martos: “Aquella persona que no sienta amor por su pueblo, por favor, no postule a cargos públicos”

El primer ministro, Walter Martos, se pronunció sobre los ideales que deben tener quienes buscan ocupar un puesto en el sector público, en referencia a los próximos comicios electorales de abril. Pidió que aquellas personas que no sientan amor por el Perú no postulen a la presidencia o el Congreso .

Además, exhortó a los postulantes a puestos públicos que tengan compromiso y capacidad de servicio para que luego no se vean inmersos de corrupción y por ende defrauden a la población.

“ Las autoridades tenemos la obligación de servir al pueblo, esa es nuestra función. Y ese trabajo debemos ejercerlo con corazón . Aquella persona que no sienta amor por su pueblo, que no tenga la capacidad de servicio, por favor no se presente a cargos públicos y continúe con su vida”, señaló Martos durante una conferencia por la inauguración del nuevo Centro de Atención y Aislamiento Temporal en Andahuaylas, Apurímac.

Lucha contra la COVID-19

Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros habló sobre el panorama de nuestro país respecto a la COVID-19. Explicó que los índices de contagios, de internamientos en hospitales y de fallecidos está disminuyendo, pero hizo un llamado para “no bajar la guardia”, pues podría haber una segunda ola de contagios como en varios países de Europa.

“De acuerdo a los estudios de seroprevalencia, tenemos un promedio, a nivel nacional, de que el 35% de la población es inmune porque ya han contraído la enfermedad y la han superado. Eso significa que todavía queda un 65% de la población que está susceptible a contagiarse” explicó.

Grupos que buscarían desestabilizar el Gobierno

El pasado jueves, el premier, Walter Martos, advirtió que existen grupos que tienen como propósito desestabilizar el Gobierno y que están interesados en las próximas elecciones, pues esto se ve reflejado en la intencionalidad y la frecuencia con la que “atacan” al presidente de la República, Martín Vizcarra.

“El presidente ha manifestado en diversas oportunidades su total apertura a que se realice cualquier tipo de investigación. Los grupos interesados en desestabilizar no vienen de los poderes del Estado, vienen de grupos interesados en las próximas elecciones, que no le son favorables la coyuntura”, manifestó Martos.

Walter Martos, últimas noticias

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.