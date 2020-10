El presidente del Congreso, Manuel Merino, ratificó su desinterés en que avancen los casos contra el legislador Edgar Alarcón, que esperan su decisión para dejar la parálisis. Consultado por la prensa, adujo que “no se ha programado la Comisión Permanente”, la cual debe definir si continúan dos procesos sobre el parlamentario de UPP (Unión por el Perú), pese a que el mismo Merino tiene la autoridad para llamar a esta delegación.

Estos dos casos llegaron al Congreso el 9 de julio pasado cuando la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentara las primeras denuncias constitucionales contra Alarcón. Estas son por indicios de que el legislador cometió enriquecimiento ilícito y peculado cuando fue contralor, vicecontralor y gerente en la Contraloría en el 2016 y 2017.

Por haber sido contralor, la fiscalía no puede avanzar en las investigaciones contra Alarcón si el Congreso no la autoriza. En el Parlamento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio el primer paso el 28 de setiembre, cuando declaró procedentes estas dos denuncias. El siguiente paso depende de la decisión de la Comisión Permanente, sobre la cual Merino no muestra interés en convocar.

Ante la pregunta de un reportero, este jueves 15, sobre “cuándo se va a llamar a Comisión Permanente para ver el tema de Alarcón”, el presidente del Parlamento contestó: “Comisión Permanente todavía no tenemos programada esta semana porque estamos viendo lo del tema agrario, y estamos viendo la próxima semana cuáles son los temas que se van a tocar. Aún no se ha programado la Comisión Permanente” (sic).

Esta delegación, de 25 congresistas, y la mesa directiva deben decidir si ratifican la declaración de Acusaciones Constitucionales para que un congresista se encargue de evaluar las denuncias. Sus conclusiones pueden llevar a que el Legislativo permita a la fiscalía escalar en los casos rumbo a los tribunales.

Desde que Ávalos presentara las dos primeras denuncias constitucionales contra Alarcón han pasado 99 días hasta hoy, viernes 16 de octubre. Es decir, mañana se cumplirán cien días de estos casos en el Congreso.

Una tercera denuncia constitucional contra el upepista, sobre un supuesto soborno, espera el primer paso, la decisión de Acusaciones Constitucionales. Se espera que la próxima semana se debata allí este otro caso.

Le pidieron que agende

El miércoles 14, en Junta de Portavoces, se esperaba plantear que se agende una sesión de la Permanente sobre Alarcón. “Íbamos a hacerlo al final, pero Merino acabó la junta abruptamente porque nos entrampamos en unos temas”, cuenta Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado. Empero, Carolina Lizárraga, de su bancada, sí envío oficio a Merino pidiendo que se agende este tema.

