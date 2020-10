Contralor Nelson Shack pide al Congreso subsanar vacíos en ley de declaración jurada de intereses

El contralor Nelson Shack solicitó al Congreso de la República subsanar los vacíos encontrados en la autógrafa de la ley sobre la declaración jurada de intereses de funcionarios públicos y candidatos a estos cargos, la cual fue observada por el Poder Ejecutivo.

En efecto, para el titular de la Contraloría esta norma tiene diversas imperfecciones que deberían corregirse como no aprobar el capítulo donde se establecían las sanciones para aquellos funcionarios que no presentes sus declaraciones juradas o que omitan información falsa en las mismas.

“ No puede haber una norma como lo que ha aprobado el Congreso que no contemple sanciones . El funcionario que no presenta sus declaraciones juradas, falsea su información o la altera para ocultar algo, debe ser sancionado y las sanciones tienen que ser ejemplares. Es una asignatura pendiente que esperamos el Congreso lo pueda resolver lo más pronto posible”, manifestó para una radio local durante su visita a Piura.

En esa misma línea, Shack lamentó que el Gobierno devolviera esta ley al Parlamento Nacional pues explicó la necesidad de fiscalizar la información que presenten todos los funcionarios públicos a la Contraloría con el fin de generar mayor transparencia.

Asimismo, recalcó que los recientes destapes de presuntos actos de corrupción en algunas instituciones del Estado, así como en funcionarios y autoridades del más alto nivel, hacen que sea la misma Contraloría General de la República, la entidad encargada de fiscalizar las declaraciones juradas de intereses presentadas a la institución y que puedan también ser públicas para recoger la opinión de los ciudadanos.

“ El tema de las declaraciones juradas de intereses se está volviendo hoy en día más importante que nunca . De hecho, si uno hace un recuento rápido de los últimos casos que han salido y que han involucrado a las altas autoridades del Poder Ejecutivo, están muy relacionados con los temas de conflictos de interés”, acotó.

Cabe recordar que esta norma fue impulsada por excontralor y titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, y aprobada por mayoría en el Pleno del Parlamento el pasado 24 de agosto por medio de un texto sustitutorio creado por el mismo Alarcón, quien excluyó al personal del Congreso.

Posteriormente la enviaron al Poder Ejecutivo para que la promulgue. Casi dos meses después, esta entidad la observó al considerar vacíos legales.

Es importante precisar que esta autógrafa de la ley fue cuestionada por haber eliminado la calificación de infracción cuando no presentaban la documentación o se demoraran en su entrega, así como por omitir la misma.

Además, se estableció que el Congreso tendrá autonomía para decidir qué parlamentarios y trabajadores de esta entidad deberán presentar la declaración jurada de intereses.

