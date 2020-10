Congresistas del FA y la Bancada Morada exigen ratificación del Acuerdo de Escazú

La tarde de este viernes, legisladores del Frente Amplio y del Partido Morado se unieron con el fin de exigir al Congreso de la República la ratificación del Acuerdo de Escazú, el cual permitiría la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente.

La protesta realizada por los parlamentarios se dio luego de que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gilmer Trujillo, advirtiera que, tras el proceso de consulta con los miembros de esta agrupación, le pareció que iba a ser rechazado por una amplia mayoría.

La vocera del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, explicó que su partido respalda la lucha de los defensores del medio ambiente y es por ello que está favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Además, aclaró que en caso sea ratificado, este no afectaría a la soberanía.

“Tampoco significa que se va a regalar la Amazonía y no va a detener las inversiones, sino por el contrario promoverá la participación de la ciudadanía, el acceso a la información y fomentaría la protección de las y los defensores ambientales que viven en constante amenaza por defender sus territorios y la biodiversidad”, explicó la congresista.

Afirman que el empresariado se estaría oponiendo

Por su parte la parlamentaria Mirtha Vásquez, de la misma bancada, aseveró que es el gran empresariado se está oponiendo y trata de supeditar los derechos fundamentales a sus intereses privados.

“Este Acuerdo de Escazú no es más que reconocer el derecho a la información, a la participación ciudadana para que las decisiones sobre temas ambientales no se tomen entre estado y empresa y para que se proteja a los defensores ambientales. Este acuerdo reconoce por primera vez a los defensores ambientales. Tal vez por eso a la Confiep no le conviene que este acuerdo se pueda firmar”, agregó Vásquez.

Asimismo, Daniel Olivares del partido Morado, explicó que los sectores ultraconservadores son los que hablan sobre una pérdida de soberanía y están en contra del Acuerdo de Escazú. Además, aseveró que no se puede proteger el patrimonio sin la sociedad civil participando.

“No hay protección de patrimonio si no tenemos un estado que este protegiéndolo, empresas responsables y ciudadanía participando. Revisemos la información, los hechos fácticos, veamos el acuerdo y encontremos el camino”, finalizó diciendo Olivares.

