Elecciones 2021 | El vocero alterno de la bancada Acción Popular, Ricardo Burga, se pronunció sobre el retiro de la precandidatura presidencial de Raúl Diez Canseco Terry.

“El partido pierde mucho con su salida. Pero hay que destacar el desprendimiento que ha tenido a fin de poder hacer una unidad dentro de la agrupación para llegar a una fórmula presidencial consensuada”, declaró a la prensa este jueves 15 de octubre.

Cabe resaltar que el empresario peruano, mediante sus redes sociales, anunció el último miércoles que ya no participaría en los comicios internos de AP.

“No se puede hablar de unidad y desprendimiento si no es con el ejemplo; por eso, consciente de la necesidad de concretar con hechos mis palabras, he tomado la decisión de no continuar en la carrera a la candidatura de la Presidencia de la República de nuestro querido Perú . Ha sido una decisión muy difícil, pero muy meditada”, señaló Diez Canseco.

Se definen precandidaturas

El congresista de Acción Popular, asimismo, se refirió a los otros precandidatos de su organización política: Yonhy Lescano, Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde y Edmundo del Águila.

"Nosotros no tenemos un candidato definido . Una vez que el partido tenga un postulante, nos vamos a cohesionar y estaremos detrás del candidato (...) Edmundo del Águila es un chico con experiencia, fue congresista y candidato a la alcaldía de Lima. Tiene experiencia tanto partidaria como política y podría ser una cara nueva dentro de todas las candidaturas que se pueden presentar”, destacó Burga.

En relación a Lescano, el político aclaró que la denuncia por presunto acoso sexual fue archivada y la calificó como una “patraña”. Respecto a García Belaunde, dijo que él siempre ha mantenido una posición firme de crítica al Gobierno.

“Es parte de la política acusarlo de aprofujimorista cuando él ha estado denunciando algunas cosas indebidas que hizo PPK cuando fue presidente”, puntualizó.

