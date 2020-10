Frente al hecho de que hasta ahora el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, no ha convocado a la Comisión Permanente en la que se deberían ver las denuncias constitucionales en contra del legislador de Unión por el Perú Edgar Alarcón, representantes de diversas bancadas se mostraron a favor de que ese grupo se reúna lo más pronto posible.

En efecto, desde el Frente Amplio, por ejemplo, Enrique Fernández Chacón indicó que su bancada “ha manifestado desde el inicio su rechazo” a que el excontralor presida una comisión tan importante.

A pesar de que, según dijo Fernández, no hay “mayor interés” en discutir el tema, su agrupación “va a seguir insistiendo en que se trate”. “Para nosotros es muy importante porque es una muestra de que queremos cortar todo ese blindaje que ha habido a favor de los personajes que todos conocemos de los últimos años. No queremos que se repita esto ahora. Eso de que ‘otorongo no come otorongo’ y tiene que ser parte de la historia negra del país”, explicó el representante del FA.

En tanto, desde el Partido Morado (PM), su vocero, Francisco Sagasti, manifestó que seguirán insistiendo para que se trate el caso Alarcón y planteando lo que es sensato y ético para el Congreso.

Cabe recordar que durante el debate sobre la frustrada vacancia presidencial, impulsada por los audios que Alarcón presentó en el marco del caso de Richard Swing, Sagasti mencionó que Alarcón no podía permanecer en ese cargo, dados sus antecedentes y las denuncias en su contra.

María Retamozo, del Frepap, en su condición de miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que Manuel Merino debe convocar en el más breve plazo a la Comisión Permanente y agendar los informes aprobados, entre ellos dos denuncias contra Alarcón.

Por su parte, la también integrante de la bancada del PM Carolina Lizárraga envió ayer un oficio a Merino de Lama en el que pide que la Comisión Permanente sesione para revisar estos pendientes (leer el recuadro).

Ayer en la reunión de Junta de Portavoces no se llegó a tocar el tema. El tiempo fue dedicado de manera íntegra al Pleno Agrario.

Denuncias graves

Cabe recordar que ya han pasado poco más de tres meses desde que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, tramitó dos denuncias constitucionales contra el excontralor Edgar Alarcón. En efecto, se presentaron en julio.

Una es por presunto enriquecimiento ilícito, debido a un desbalance patrimonial de S/ 201.337 e ingresos por S/ 275.664 gestionados en forma bancarizada sin conocerse su origen. La segunda denuncia es por peculado doloso. Alarcón habría autorizado pagos por caja chica y con comprobantes por un total de S/ 490.886. Todo esto viene de la etapa en la que el actual congresista desempeñó cargos en la Contraloría.

Luego, el 28 de setiembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedentes las denuncias, aunque recién el 6 de octubre los expedientes fueron enviados a la Oficialía Mayor, por una demora en el proceso de recolección de las firmas de los legisladores.

Ahora lo que viene es que estas denuncias se vean en la Comisión Permanente.

Advierten que se pueden perder pruebas

Durante la mañana de ayer, la congresista del Partido Morado Carolina Lizárraga envió una carta al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, para que se convoque a la Comisión Permanente y se presenten los informes de calificación de las denuncias constitucionales ya aprobadas.

En conversación con este diario, Lizárraga advirtió que la demora podría generar “la pérdida de la calidad de los medios de prueba” e incluso “su desaparición”.

“La lucha contra la corrupción implica un tratamiento célere de los procedimientos”, indicó la legisladora.

La clave

Antejuicio. Edgar Alarcón cuenta con el derecho de antejuicio político. Por eso es necesario que el Congreso apruebe previamente la investigación. Pero todo ha ido a un paso lento.

Edgar Alarcón, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.