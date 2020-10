El político y empresario universitario Raúl Diez Canseco no será precandidato a la presidencia por Acción Popular, mientras que Alfredo Barnechea aún lo evalúa. En caso de que este último deponga sus aspiraciones políticas, el exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde tomará la posta y se enfrentará en la contienda interna a su excolega de bancada Yonhy Lescano.

Así lo informó a La República el propio exlegislador García Belaunde. “Los grupos que ellos representan me han buscado para que yo pueda aceptar ser precandidato en vez de ellos y probablemente yo lo acepte”.

Afirmó que Diez Canseco no postulará por temas personales, y en el caso de Barnechea, tiene entendido que hoy debe llegar de Madrid, España, para tomar la decisión final. “Pero me da la impresión de que no va a ir (a la postulación), al haberlo manifestado a diversas personas”, agregó.

“Yo estoy esperando que ellos tomen la decisión final para ver si acepto el reto de competir con Lescano en nombre de estos dos sectores del partido”, manifestó.

Por su parte, Lescano confirmó su precandidatura a la Presidencia de la República y reiteró que no está de acuerdo con algunas decisiones equivocadas de su correligionario y titular del Congreso, Manuel Merino de Lama.

“De tal manera que he deslindado de las cosas que a criterio nuestro estaban erradas, no creo que eso vaya a afectar (mi postulación)”, indicó.

Indicó que ha coordinado con todas las regiones desde hace mucho tiempo para realizar su campaña electoral.

Lescano aseguró que su decisión se basa en el respaldo que dice tener de la mayoría de la militancia de su partido.

“En la calle, usted vaya a ver a la gente cómo me respalda. Si no tuviéramos respaldo para qué nos vamos a presentar. Cuando salí del Congreso hicieron una encuesta en la que salí primero. Ahora no tengo mucha presencia en los medios de comunicación, pero a pesar de ello la población ha visto con agrado mi trabajo político en el Congreso disuelto y por eso nos están respaldando”, finalizó.

El dato

No va. Mesías Guevara afirmó que no postulará a la presidencia y señaló que su prioridad es culminar su mandato como gobernador de Cajamarca. Dijo que en el plenario de AP se decidió que ningún acciopopulista que sea funcionario podría renunciar para postular a cargo público.

Acción Popular, últimas noticias:

Raúl Diez Canseco retira su precandidatura presidencial al 2021 por Acción Popular

Mañana vence plazo para que partidos convoquen a sus elecciones internas

Acción Popular: Jorge Muñoz cuestiona que congresistas insistan en reelección

Mesías Guevara, presidente de Acción Popular, descartó precandidatura a las elecciones 2021

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.