Nieto de Bedoya Reyes pide licencia al PPC tras alianza con APP: “Hubiera preferido perder la inscripción”

Javier Bedoya Denegri, nieto del fundador del Partido Popular Cristiano (PPC), Luis Bedoya Reyes, presentó su licencia al partido luego de la conformación de la coalición electoral con Alianza para el Progreso (APP).

“Más allá de la calidad personal del señor Acuña, él y su partido representan a lo que nos oponemos históricamente ; es decir, el caudillo con dinero, dueño de un partido político sin ideología y programa, cuyo objetivo es llegar el poder a toda costa, llevando en sus filas a gente de todas las tendencias y de todo nivel. Esto es clientelismo e improvisación total”, señaló Bedoya Denegri en una carta dirigida a su abuelo, quien es el presidente fundador de la organización política.

“Hubiera preferido perder la inscripción”

El también ex teniente alcalde de San Isidro argumentó que era preferible no inscribirse a los próximos comicios de abril de 2021 en vez de alcanzar un acuerdo con un partido que no considera afín a los principios del PPC.

“Si vamos a perder la inscripción, como amenazaba el presidente y la Secretaría General del PPC si es que no tratábamos con el señor Acuña -cosa que no creo que hubiera sucedido-, entonces que sea bajo nuestros propios términos. Personalmente, hubiera preferido perder la inscripción de manera honrosa que seguir exponiendo al PPC a papelones ”, dijo.

En esa línea criticó que la dirigencia actual de la organización no guíe a los militantes bajo los principios y valores socialcristianos, por lo que no se siente representado y solicitó su separación del Partido Popular Cristiano.

“Con mucho dolor y tristeza, hago de tu conocimiento que mediante la presente solicito que se me conceda, de manera inmediata y efectiva, una licencia a mi militancia dentro del PPC hasta el 11 de abril de 2021 inclusive, tiempo durante el cual evaluaré con calma y serenidad mi continuidad y futuro en el PPC”, acotó.

Problemas al interior del partido datarían de años atrás

Bedoya Denegri reiteró en su misiva que la alianza con APP, inscrita ante el JNE el último lunes bajo el nombre Alianza para el Progreso del Perú, desvirtúa los lineamientos del partido .

“Dicha decisión implica que el PPC ha caído en el pragmatismo que acecha la política de hoy en el Perú y, con ello, decide olvidar nuestra prédica, abandonar nuestros principios, valor y, lo que es peor aún, seguir perdiendo identidad y dignidad”, aseveró.

Asimismo, destacó que estos inconvenientes al interior del partido datan desde el fracaso en las elecciones municipales de 2018. Comentó que organizó a un grupo de dirigentes del PPC para volver a los principios de la organización.

“Desde entonces, ya percibía que nuestra línea original estaba siendo distorsionada por la actual dirigencia, alejándonos de nuestra doctrina, perdiendo identidad, especialmente por las ideas y posiciones que la actual dirigencia viene imponiendo dentro del PPC”, expresó Bedoya Denegri.

