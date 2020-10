Luis Valdez califica a APP y PPC como “partidos que no tienen dueños” tras alianza

El congresista Luis Valdez, de Alianza para el Progreso (APP), señaló que respetaba las posiciones contrarias al interior del Partido Popular Cristiano (PPC), tras la coalición electoral que firmaron el último lunes 11 de octubre.

“ Creo que Alianza para el Progreso como el PPC son dos partidos grandes, que no tienen dueños ni propietarios, sino es la comunión de cientos de miles que empujan y constituyen esa fuerza política . Eso no quiere decir que no respetemos a las voces disonantes. Se respeta de manera absoluta”, declaró en diálogo con La República.

El también secretario general de APP señaló que los conflictos existentes en los partidos políticos son por falta de entendimiento, por lo que comunicarán al PPC acerca de sus planes para el país. En ese sentido, aseguró que es imprescindible alcanzar un consenso.

“Habrá oportunidad para reunirnos con ellos y explicarles cuál es nuestra intención, vocación, qué tipo de sensibilidad hemos desarrollado y qué propuestas llevamos de cara a resolver los problemas del Perú. Ha llegado el momento de marcar una nueva historia, y eso se va a conseguir en tanto los peruanos tengamos la capacidad de trabajar en unidad ”, manifestó.

Críticas de miembros del PPC por alianza con APP

Desde inicios del mes de setiembre, la alianza entre PPC y APP resonaba al interior de los partidos. Tal fue el caso que militantes pepecistas emitieron un pronunciamiento en contra de la coalición electoral.

“Nos cuesta creer y marcamos posición firme y en contra de una posible alianza entre el PPC y APP. Somos respetuosos del sistema multipartidista del Perú y de la voluntad popular en el ejercicio de elecciones democráticas, pero también es cierto que los pepecistas promovemos el fortalecimiento de las instituciones públicas y no el posicionamiento de partidos administrados por grupos familiares ", señalaron en ese entonces.

Cabe destacar que este pronunciamiento estuvo firmado también por Laura Bedoya de Vivanco y Javier Bedoya Denegri, familiares del fundador del Partido Popular Cristiano.

Valdez señala que sentencia a Acuña no interfiere en alianza

Al ser consultado por este medio acerca de si la presencia del congresista Humberto Acuña, quien fue sentenciado a tres años de prisión suspendida e inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por el mismo periodo, afectaría la alianza, Luis Valdez acotó que ese caso no lo haría.

“ Estamos esperando que la justicia se pronuncie de manera definitiva y seremos respetuosos de la ley, la Constitución y los pronunciamientos jurisdiccionales . No es un tema que haya trascendido a estas conversaciones. Creo que es notorio que siempre hemos luchado contra la corrupción”, detalló.

Respecto a esta situación, el presidente del PPC, Alberto Beingolea, enfatizó que “el PPC no tiene por qué asumir los errores de APP antes de la alianza”.

Humberto Acuña sigue legislando pese a sentencia en su contra. Alianza Por el Progreso señala que ante falta de quórum del JNE el proceso para desaforarlo no avanza.

“Es una alianza que marca un equilibrio”

Valdez Farías precisó que el acuerdo electoral con el partido liderado por Alberto Beingolea fue por tener puntos de encuentro que beneficiarían al Perú de ser elegida su plancha presidencial en las próximas elecciones de 2021.

“ Es una alianza que marca un equilibrio para centrarnos en un modelo económico social de centro que nos permita ver el país de una manera integral y con ello sus problemas, con el objeto único de enfrentarlos y resolverlos ”, sostuvo.

Además, comentó que las agrupaciones cuentan con presencia en las distintas regiones, por lo que podrán combatir problemáticas de una manera óptima.

“Estos dos partidos políticos nacionales tienen una trayectoria democrática, una organización nacional que el mismo hecho de ir juntos nos permitirá enfrentar las desigualdades y carencias con mayor rigor y fortaleza ”, argumentó.

PUEDES VER Martín Vizcarra explicará sobre denuncias en su contra ante el Gabinete Ministerial este miércoles

Luis Valdez: “Martín Vizcarra debe mantenerse hasta el último día de su mandato”

En cuanto a la moción de vacancia que presentaría Unión por el Perú (UPP) contra el presidente Martín Vizcarra por las presuntas coimas que recibió del consorcio Obrainsa-Astaldi para otorgarles la concesión del proyecto Las Lomas de Ilo, el congresista Valdez reparó que no es momento para crear inestabilidad en el país.

“Estamos preocupados por esta acusación de un colaborador eficaz, pero creo que en estos momentos se requiere poner un poco de mesura y prudencia. Que sea el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes investiguen y, si se determinase que hay responsabilidad, tiene que caer todo el peso de la ley ”, dijo.

Respecto a las últimas declaraciones del jefe de Estado en las que aseveró que el Congreso tiene el interés de vacarlo para posponer las elecciones de 2021, el legislador expresó que Vizcarra Cornejo está victimizándose.

“Creo que responderle al señor presidente en este momento no es adecuado. Él está buscando victimizarse y creo que está ofendiendo la inteligencia de los peruanos. En todo caso, creo que él debe mantenerse hasta el último día de su mandato y que con esa vergüenza pueda darle la cara a todos los peruanos”, puntualizó.

Martín Vizcarra niega las imputaciones en su contra y dijo que estas tienen el objetivo de retirarlo del cargo y postergar las elecciones de 2021.

Alianza entre APP y PPC, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.