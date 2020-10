Jorge Muñoz, titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima, criticó la renuncia de George Forsyth a la alcaldía de La Victoria para postular a la presidencia de la República con el partido Restauración Nacional en las próximas elecciones generales de 2021.

" La gente no votó por el teniente alcalde, votó por el candidato Forsyth . En esa línea, no ha habido una coherencia con sus electores y eso es claramente visible con esta decisión que ha tomado”, declaró a RPP.

Mencionó que el periodo de administración municipal para el que fueron elegidos es de 4 años y que en ese tiempo deberían cumplir con las promesas de campaña para “no dejarlas a mitad de camino”.

“ Ni siquiera tenía 2 años de ejercicio en la alcaldía, tenía 1 año 9 meses. Creo que es muy poco coherente tomar una decisión de esta naturaleza . No critico la libertad de las personas, pero si me preguntan a mí, me parece que no es coherente", indicó.

“Postular a la presidencia es jugar en otras canchas”

Al ser consultado si considera que George Forsyth podría competir para el sillón presidencial, Muñoz Wells refirió que es difícil predecir lo que ocurrirá, pero que en ese escenario se evaluarán las capacidades de cada candidato.

“Son otras ligas, es jugar en otras canchas. Es como jugar una pichanga entre personas que puedan jugar bien a pasar a jugar en la Champions League. Hay otras exigencias, es otro nivel y ahí se va a ver de qué madera están hechas las personas ”, sostuvo.

Asimismo, respecto a una posible candidatura presidencial, el alcalde de Lima expresó que no lo hará para los comicios de 2021. No obstante, dio a entender que habría conversado con Acción Popular, partido en el que está inscrito, pero que su principal objetivo era la alcaldía.

“Yo he sido coherente en ese aspecto y lo he expresado en más de una oportunidad. A mí me ofrecieron algunos dirigentes del partido ponerme en el partidor y yo he dicho que de ninguna manera . Yo tenía un compromiso que es ser alcalde y comenzar una etapa y terminarla”, puntualizó.

George Forsyth renunció a la alcaldía de La Victoria

El último lunes 12 de octubre, durante la sesión del Consejo Municipal de La Victoria, George Forsyth oficializó su renuncia. En el sillón municipal quedó el teniente alcalde Luis Gutiérrez Salvatierra.

Tras la dimisión, Forsyth anunció su candidatura a la Presidencia de la República para los próximos comicios del 11 de abril de 2021 con el partido Restauración Nacional.

“He decidido dar la batalla en el nivel de gobierno más alto al que un victoriano haya aspirado alguna vez. He tomado la difícil decisión de dejar la comodidad de esta maravillosa alcaldía para gestionar el cambio en beneficio de La Victoria y los 1.874 distritos del Perú. Postularé a la Presidencia del Perú, pero para hacer lo que estamos haciendo acá en igual actitud, aunque para todos y en grande ”, comentó el exburgomaestre.

