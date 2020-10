Elecciones 2021: Renzo Reggiardo solicitará al JNE extender plazo para alianzas electorales

Ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció como fecha límite el 12 de octubre para presentar alianzas electorales, el secretario general de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, manifestó que presentará un recurso ante dicha institución para solicitar ampliación del plazo.

De esta manera, la agrupación política a la que representa, podría entablar conversaciones con otros partidos a fin de concretar alguna alianza para participar en los próximos comicios generales 2021.

"Vamos a presentar un recurso para pedir una ampliación del plazo porque esto me parece absolutamente inaudito, que nos den 15 días para lograr formalizar alianzas electorales ”, señaló a Canal N.

Reggiardo considera que establecer una alianza electoral es “lo sensato y razonable”. Sin embargo, lamentó que su partido no haya podido tener el acuerdo con otra organización debido a “el tiempo corto”.

En este sentido, cuestionó que el JNE fije un tiempo de dos semanas para realizar los acuerdos electorales, pues, según refirió, hay partidos que todavía tienen temas internos por resolver.

“La norma salió el 28 de setiembre y nos dan plazo hasta el 12 de octubre, lo cual me parece una barbaridad. Los partidos, hoy por hoy, tienen una serie de procesos pendientes de reconocimiento , por ejemplo, de sus comités ejecutivos”, expresó.

Reggiardo considera que no hay apoyo del JNE para establecer alianzas electorales

Para el secretario de Perú Patria Segura, no habría apoyo por parte de la entidad electoral para que las organizaciones políticas puedan concretar las respectivas alianzas.

“Yo no sé si hay una pretensión o una motivación para favorecer a una u otra candidatura, no lo sé, no puedo ser concluyente en ello porque no hay una prueba para asumirlo y reconocerlo, pero sí puedo decir que parece que no hay la voluntad de que realmente los partidos políticos se unan ", sostuvo Reggiardo.

En la misma línea, añadió que se debe dar la oportunidad para que las alianzas de diferentes grupos políticos democráticos se lleven a cabo, pues "esto que tenemos hoy día es un desorden total y la población es la más perjudicada, sin duda”.

