Alberto Beingolea: “El PPC no tiene por qué asumir los errores de APP antes de la alianza”

Alberto Beingolea, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), brindó detalles de la alianza establecida con Alianza Para el Progreso, liderado por César Acuña, con miras a las elecciones generales del 2021 y lamentó que no logró convocar a otras agrupaciones del centro porque, según afirmó, primaron las ambiciones personales.

“En marzo pasado, el PPC hizo un congreso partidario donde se eligió hacer un esfuerzo para buscar una plataforma de unidad con todos los partidos del centro para lograr una unidad nacional. El análisis es que la desgracia en el Perú en los últimos tiempos —políticamente hablando— es que se presentan muchos candidatos presidenciales con lo cual lo único que logramos es la dispersión del voto y le facilitamos la llegada a los extremos que son malos y que el Perú no quiere”, expresó en diálogo con La República.

“Si tú ves las últimas elecciones, ha sido una desgracia para el país porque hemos tenido un presidente que ha tenido que renunciar, hemos tenido permanentemente amenazas de vacancias presidenciales y otros hechos más que se originan porque quien llega al poder lo hace con muy pocos votos y lo hace porque hay mucha oferta. Solo en Perú, Bolivia, creo que en Ecuador y otros países de Asia o África se presentan tantos candidatos presidenciales. En naciones más desarrolladas políticamente los candidatos son dos, tres, cuatro, no más. Acá en el Perú vemos que son 30 y la dispersión de votos le hace un daño al país”, añadió.

Beingolea, no obstante, no consiguió una respuesta favorable para lograr lo que llama “la unificación del centro” debido a “intereses particulares”, según expresó.

“Analizamos que la mayoría en el Perú prefiere una opción de centro y vimos que existen muchos candidatos del centro. Cito ejemplos: Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular —antes Solidaridad Nacional—, Somos Perú. O varios candidatos: Fernando Cillóniz, Fernando de Soto, George Forsyth y el mismo PPC. Es un absurdo que se presenten los 10, lo lógico debería ser que se juntase a los 10 para darle una sola propuesta al Perú. Desde marzo hasta la fecha, el PPC hizo un esfuerzo real de hablar con todos, pero lastimosamente no hemos tenido resultado. Hemos encontrado que muchas veces priman las ambiciones personales, intereses particulares o porque creen que ellos son los únicos que pueden salvar al país”, aseveró.

“Solo encordamos a tres interlocutores que recibieron con agrado la propuesta del PPC. Con dos de ellos no culminamos por cuestiones ajenas a nosotros, se dieron circunstancias que imposibilitaron que sigamos juntos y con APP de César Acuña sí lo logramos. Al final llegamos a esta alianza porque encontramos unidad de criterios, no queremos seguir dispersando los votos y queremos convocar a la gente en una sola dirección para lograr la unificación del centro en Perú ”, agregó.

Puntualizó que con APP tienen fines programáticos y un plan de gobierno que gira en tres ejes: la reconstrucción económica, la reactivación económica y realizar las reformas en salud y en educación. “Y por supuesto la lucha anticorrupción y contra la inseguridad ciudadana”, afirmó.

“En el punto de la reactivación económica hemos encontrado la misma lectura: alentamos el emprendimiento, creemos que la responsabilidad del Estado es que se genere trabajo y, por tanto, buscamos alentar la inversión privada”, continuó.

Asimismo, resaltó que se determinó que la plancha presidencial esté compuesta por APP en la Presidencia de la República y primera vicepresidencia, mientras que la segunda vicepresidencia sea tomada por el PPC.

“ Yo doy por sentado que César Acuña será el candidato presidencial de la alianza por un tema de respeto . El lugar (en la plancha presidencial) le corresponde a APP, escuché a algunos de sus dirigentes decir que el candidato natural es César Acuña. Yo no tengo nada qué decir, es una decisión de ellos y yo soy respetuoso de los fueros”, manifestó.

Beingolea subrayó que no considera que el PPC tenga una débil capacidad de movilización en provincias. “Tengo que admitir que no nos fue bien en las últimas elecciones en las provincias. Es un elemento que suma, pero que no estuvo en consideración para la alianza. Pero, ahora, con un análisis posterior sí admito que APP le fue mejor que al PPC, de manera que eso ayudaría a sumar”, exclamó.

Consultado por la labor de los congresistas de APP, enfatizó que “ el PPC no tiene por qué asumir los errores de APP antes de la alianza ". "A partir de ahora yo tendré que responder porque asumo la responsabilidad de la alianza. APP es otro partido, no puedo decir por las cosas que hacen o no hacen. (...) Lo que pueda hacer la actual bancada de APP, con la que no tenemos ninguna vinculación, la critico”, detalló.

Finalmente, dijo que los candidatos para los comicios del 2021 serán elegidos por el sistema de delegados. “Para que sea así, tiene que haber una elección interna donde se elige a los delegados”, concluyó.

