Forsyth tras renunciar a La Victoria: Desde el espacio político que esté siempre apoyaré al distrito

Este lunes 12 de octubre, George Forsyth oficializó su renuncia como alcalde del distrito de La Victoria, tras una sesión virtual del Concejo Municipal desde las 12:30 p. m. Un hecho que ocurrió luego de inscribirse en el partido Restauración Nacional de cara a las elecciones generales el 2021.

En efecto, el renunciante burgomaestre comunicó su decisión a Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y adjuntó su carta de renuncia a las autoridades de la Municipalidad de La Victoria, institución que lideró por un años y nueve meses.

“Durante mi gestión hemos logrado realizar cambios significativos y permanentes en el distrito. Ha sido un trabajo sumamente difícil, retador y gratificante, más aún cuando asumimos el enorme pasivo de la forma caótica y con serios cuestionamientos éticos y judiciales de la administración edil que nos procedió y que son de público conocimiento”, sostuvo Forsyth.

PUEDES VER George Forsyth renuncia como alcalde de La Victoria con miras a las elecciones 2021

Seguidamente, la exautoridad edil pidió apoyar al nuevo alcalde de La Victoria: Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, regidor y militante de Somos Perú que asumirá las funciones en la municipalidad tras su salida.

“ Hago votos para que el alcalde que asuma el cargo por ley pueda continuar y, por qué no, superar todo lo que hemos implementado en favor de los vecinos victorianos que siempre han sido nuestro objetivo primordial”, expresó en la misiva.

Es así que George Forsyth puso punto final a sus funciones dentro de la Municipalidad de La Victoria días después de concretar su afiliación con Restauración Nacional, grupo con el que se perfila como uno de los candidatos presidenciales para los comicios del próximo 11 de abril.

“Esta decisión ha sido sumamente difícil por el lazo emocional que me une con el distrito, pero estoy convencido de que todos nos debemos al Perú y, en ese sentido, debemos prestar todas nuestras fuerzas y el mejor concurso en su beneficio y para su agradecimiento”, acotó.

Por último, Forsyth agradeció la colaboración de todos los miembros de la municipalidad, así como de los vecinos de La Victoria. También señaló estos serán su “principal estímulo para continuar en la gestión pública”.

“Todo lo que hemos hecho ha sido para ellos y en beneficio del distrito. Solo me queda comprometerme y manifestar que, desde el espacio político o particular que me depare el destino, siempre apoyaré e impulsaré todo lo bueno para el distrito que llevo en mi corazón ”, finalizó en su carta.

PUEDES VER George Forsyth: teniente alcalde Luis Gutiérrez lo reemplazará en liderazgo de La Victoria

Cabe recordar que, de acuerdo a una encuesta de Ipsos Perú publicada el último 23 de setiembre, George Forsyth lidera la intención de voto presidencial de la ciudadanía para los próximos comicios electorales con un 23%.

Al respecto, George Forsyth Sommer expresó que recibía con humildad su liderazgo en las preferencias de voto para las elecciones el 2021.

“Lo tomamos con mucha humildad y agradecimiento. Creo que se está reflejando el esfuerzo en este distrito (La Victoria), que era el más difícil y no se sentía la presencia del Estado. Ahora se está viendo un orden en la calle y que hay una gestión”, señaló el exburgomaestre a La República.

George Forsyth, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.