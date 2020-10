George Forsyth: el camino a la decisión de presentar su candidatura para el 2021

George Forsyth renunció al cargo de alcalde de La Victoria este 12 de octubre, tras una sesión virtual del Concejo Municipal que tuvo lugar las 12:30 p. m. Un hecho que ocurrió luego de inscribirse en el partido Restauración Nacional de cara a las elecciones generales el 2021.

Anteriormente, el renunciante burgomaestre ya había sido consultado por su posible candidatura en los comicios del próximo 11 de abril. No obstante, sostuvo que “aún no pensaba” ni “estaba en su mente” ser presidente del Perú.

“No lo he pensado aún. Me lo han preguntado muchísimo . Miren todo el trabajo inmenso que tenemos que hacer. Saquemos adelante esta crisis y después analizaremos diferentes cosas. Por ahora no está en mi mente”, declaró el último 22 de junio ante la prensa.

Ese mismo mes, Forsyth se consolidaba como líder en la intención de votos para las elecciones presidenciales con un 23%, de acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos Perú en junio.

El sondeo realizado realizado por Ipsos demostró que su ascenso siguió en aumento desde que inició el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

En marzo, George Forsyth ya tenía el 10%, al igual que Daniel Urresti; pero sería en abril, en el contexto de la emergencia nacional, cuando el primero alcanzaría 22%, mientras que el exministro del Interior apenas subiría al 11%.

La última encuesta realizada por la misma empresa el 23 de setiembre dejaba otra vez a George Forsyth como el candidato con la mayor intención de voto presidencial de la ciudadanía para los próximos comicios electorales con un 23%.

Al respecto, expresó que recibía con humildad su liderazgo en las preferencias de voto para las elecciones generales de 2021.

“Lo tomamos con mucha humildad y agradecimiento. Creo que se está reflejando el esfuerzo en este distrito (La Victoria), que era el más difícil y no se sentía la presencia del Estado. Ahora, se está viendo un orden en la calle y que hay una gestión”, señaló el exburgomaestre a La República.

Sin embargo, durante su discurso de este lunes 12 de octubre, el exfutbolista confirmó su candidatura a la presidencia del país con el partido Restauración Nacional.

“He tomado la difícil decisión de dejar la comodidad de esta maravillosa alcaldía para gestionar el cambio en beneficio de La Victoria y los 1.874 distritos del Perú. Postularé a la presidencia del Perú para hacer lo que estamos haciendo acá en igual actitud, pero para todos y en grande", exclamó la exautoridad edil.

Es así que Forsyth Sommer explicó esta decisión a su equipo, a los regidores y funcionarios presentes, entre ellos el teniente alcalde Luis Alberto Gutiérrez, quien ahora asumirá el puesto al cual Forsyth dimitió.

“He decidido dar la batalla en el nivel de gobierno más alto al que un victoriano haya aspirado alguna vez para que nunca más un burócrata diga que no se puede, vuelva la próxima semana, falta una fotocopia”, dijo en referencia a los largos procesos que se generan en dicha administración para realizar trámites de diferentes tipos.

De igual manera, Forsyth agradeció la colaboración de todos los miembros de la municipalidad, así como de los vecinos de La Victoria. También señaló que estos serán su “principal estímulo para continuar en la gestión pública”.

“Todo lo que hemos hecho ha sido para ellos y en beneficio del distrito. Solo me queda comprometerme y manifestar que, desde el espacio político o particular que me depare el destino, siempre apoyaré e impulsaré todo lo bueno para el distrito que llevo en mi corazón ”, escribió en una carta de renuncia a las autoridades de la Municipalidad de La Victoria, institución que lideró por un año y nueve meses.

George Forsyth Sommer fue elegido en el 2010 como regidor de la Municipalidad de La Victoria con el Partido Popular Cristiano (PPC).

Luego postuló a la alcaldía del mismo distrito en el 2018 con el partido Somos Perú, con el que logró ser alcalde, cargo que asumió oficialmente el 3 de enero del 2019.

