Congreso: Podemos Perú pide investigar a Orestes Sánchez en la Comisión de Ética

La bancada Podemos Perú pidió a la Comisión de Ética que inicien investigaciones contra Orestes Sánchez tras la denuncia de su extrabajador, quien lo acusa de haberlo obligado a entregarle más de S/ 2.000 de su sueldo como ‘diezmo’.

Aron Espinoza, nuevo portavoz de PP, envió un oficio a Mirtha Vásquez, vicepresidenta de dicho grupo de trabajo, para que abran pesquisas contra el legislador, cuya militancia ha sido suspendida.

PUEDES VER Extrabajador de Orestes Sánchez denuncia amenazas tras informar recortes de su sueldo

“Es importante esclarecer las graves imputaciones que se efectúan en contra del mencionado parlamentario, siendo la Comisión de Ética la instancia pertinente de investigar y, en caso se compruebe la responsabilidad, recomiende al Pleno la sanción que corresponda ”, señala Espinoza.

Agrega que desde Podemos Perú respalda cualquier investigación para que se llegue a la verdad de los hechos.

Orestes Sánchez

PUEDES VER Podemos Perú: retiran a Orestes Sánchez de la vocería de la bancada

Denuncia contra Orestes Sánchez

El fin de semana, se conoció que el congresista Sánchez habría obligado a Miguel Ángel Calderón Paz, extrabajador del Parlamento, a pagarle sumas de hasta por más de S/ 2.000.

“Yo pensé que iba ser solo por primera vez. Después, se me indicó que el aporte sería todos los meses, la verdad la necesidad me obligó a aceptar en ese momento. (...) Acepto que estuvo mal, pero llega un momento en que te arrepientes. (...) Cometí un error, sí. No lo niego”, declaró a Cuarto Poder el exfuncionario.

Asimismo, Calderón denunció que ha recibido advertencias tras hacer público su caso. “¿De quién puedo pensar que vienen las amenazas telefónicas que yo he recibido o que ha recibido mi pareja? ¿De un opositor de Orestes Sánchez? Definitivamente, tengo que pensar que es alguien cercano a él”, agregó.

Por su parte, el legislador ha rechazado las declaraciones de su exempleado. Sánchez fue separado de la vocería de la bancada Podemos Perú, lugar que ahora ocupa Aron Espinoza.

Congreso de la República, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.