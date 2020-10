Amado Enco sobre investigación a Martín Vizcarra: “No hay ningún impedimento”

El procurador anticorrupción, Amado Enco, explicó que no existe una prohibición para que el Ministerio Público investigue al presidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso Richard Swing y las presuntas reuniones del mandatario en las oficinas de Obrainsa para adjudicar el proyecto Las Lomas de Ilo.

“Jurídicamente no hay ninguna imposibilidad, ni prohibición para que (el Ministerio Público) se lleve a cabo una investigación preliminar. El argumento que sostiene la fiscal de la Nación (Zoraida Ávalos) es en base a datos históricos que nunca se ha hecho algo similar contra un jefe de Estado […] Eso en Derecho no tiene cabida; la ley no impide investigar, en este caso no hay ningún impedimento para investigar (a Martín Vizcarra) por el caso Richard Swing o el caso Obrainsa”, declaró este lunes en Exitosa.

Cabe recordar que un aspirante a colaborador afirmó que Vizcarra solicitó S/ 1 016 272,76 al consorcio Obrainsa-Astaldi, cuando era gobernador de Moquegua tras presuntamente acudir a la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (Unops, por sus siglas en inglés) para indicar que la obra debía fijarse en S/ 81 millones para ser aprobada.

En esa misma línea, Amado Enco argumentó que las informaciones que dio el aspirante a colaborador eficaz sobre la presunta coima que habría recibido Martín Vizcarra, de parte de Obrainsa justificarían el inicio de una investigación preliminar.

“Lo que se expuso ayer en un diario nacional es sumamente relevante desde un punto de vista penal, da cuenta de hechos muy graves. No solamente estaríamos ante posibles delitos de corrupción, sino incluso de presunto lavado de activos […] Esta información aporta elementos suficientes que justificarían el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de Estado ”, acotó.

Seguidamente, el procurador anticorrupción precisó que el aspirante sería una persona con una posición importante, ya que la información revelada hasta el momento complicaría la situación del jefe de Estado.

“ No solo se trata de la versión de un aspirante a colaborador eficaz que por la calidad de la información no sería cualquier persona , sino alguien en posición importante con capacidad de acceso a la información sumamente útil para los intereses de la investigación que realiza el Ministerio Público”, agregó.

