Zoraida Ávalos: Fiscal en primera instancia decidirá si acepta a Noriega como testigo protegido

Las Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aclaró que las declaraciones de Fabio Noriega, exabogado de Karem Roca, como testigo protegido en la investigación que se le sigue al presidente Martín Vizcarra deben pasar por primera instancia antes de llegar a su despacho.

“Yo no tengo competencia para investigarlo, él tiene que ser investigado en primera instancia. Sí, hemos recibido el documento (de Fabio Noriega), pero lo hemos derivado a primera instancia para ver si califica como testigo protegido”, remitió en entrevista con Latina.

De otro lado, la titular del Ministerio Público señaló que no se inhibirá de la investigación contra Martín Vizcarra, como sugirió el fiscal anticorrupción, Amado Enco, quien consideró que existe un conflicto de intereses luego de que Ávalos Rivera anunciara la presentación de una querella contra Karem Roca.

"Gracias a dios, pude comprobar con vídeos y documentos que esa reunión comenzó a las 10 a.m. y acabó a la 1 p.m. (...) Además, conforme a la Ley Orgánica los fiscales no somos recusables ni susceptibles de inhibición, a lo mucho una excusa, pero no dan las causales”, refirió.

De otro lado, Zoraida Ávalos nuevamente descartó que mantenga algún tipo de vínculo con el presidente Martín Vizcarra, y garantizó que las críticas contra su gestión responden a "alguna forma para desacreditar las investigaciones” en curso.

“¿Qué prueba hay de que yo tengo cercanía con el presidente? ¿Alguna vez me han visto tomando un café o conversando con él? Jamás. Mi relación ha sido con él enteramente funcional, como lo es con todos”, remarcó.

Zoraida Ávalos investigará a Vizcarra cuando termine su gobierno

La Fiscalía de la Nación precisó que el presidente Martín Vizcarra será investigado por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por parte de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

Fuentes de La República confirmaron que la jefa de la Fiscalía habría decidido iniciar una pesquisa en contra del jefe de Estado por su presunta vinculación en el caso Richard Swing. Sin embargo, estas empezarían a partir del 28 de julio de 2021, es decir, cuando acabe su mandato.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio Público, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sostiene que existirían “indicios” de que el mandatario habría “ejercido influencias” en funcionarios como la exministra de Cultura Patricia Balbuena, para contar con los servicios de Richard Cisneros.

#Comunicado de la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/z3SVCeitsh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2020

Martín Vizcarra, últimas noticias:

