Mazzetti sobre presunto pago a Vizcarra: “Hay que esperar al final de las investigaciones”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, se pronunció sobre el presunto pago de S/ 1 millón que habría recibido el presidente Martín Vizcarra para favorecer la buena pro de una obra al consorcio Obrainsa- Astaldi.

Esto habría ocurrido en el año 2013, cuando el ahora jefe de Estado ejercía como gobernador regional de Moquegua. Asimismo, el aspirante a colaborador eficaz señaló que Vizcarra le habría pedido a dicha empresa un vuelo chárter para trasladar a exfuncionarios del gobierno de Evo Morales al Terminal Portuario de Ilo.

“Esas investigaciones tienen que seguir y en algún momento se esclarecerá. Siempre que hay investigaciones o asuntos de un tipo u otro, hay que esperar al final de las investigaciones. (En esta conferencias) nos encargamos de las vacunas ”, enfatizó la titular del Minsa este domingo 11 de octubre.

En ese sentido, Mazzetti no quiso ahondar más en el tema pese a las reiteradas preguntas de la prensa. Cabe resaltar que la Fiscalía ha citado a la ministra para que brinde declaraciones por la contratación directa de ventiladores volumétricos mecánicos adulto/pediátrico para la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud.

Martín Vizcarra niega haber recibido S/ 1 millón para favorecer a consorcio

Por su parte, el jefe de Estado rechazó el testimonio del aspirante a colaborador, difundido en el diario El Comercio.

“¿No es extraño? cuanto toco a Odebrecht, cuando hablo de luchar contra la corrupción inmediatamente viene este tipo de titular. ¿Quieren callarme? ¿Pretenden que no toque a Odebrecht?¿Pretenden que no combata a la corrupción?”, manifestó Vizcarra durante su visita a El Agustino.

El presidente mostró su predisposición de aclarar cualquier tema que lo involucre y negó conocer a los hermanos Ernesto y Elard Paul Tejeda Moscoso, propietarios de Obrainsa.

“He dicho que siempre voy a dar la cara, no me corro, y seguiré luchando contra la corrupción, ¿creen que con estos esfuerzos me van a doblegar?, están muy equivocados. Asumo cualquier consecuencia de mi combate contra la corrupción y vamos a seguir trabajando en ese sentido ”, dijo.

