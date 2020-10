Martín Vizcarra negó haberse reunido para coordinar presuntas coimas de Obrainsa-Astaldi

El presidente de la República, Martín Vizcarra, refirió que no acudió entre el 4 y 5 de noviembre de 2013 a las oficinas de Obrainsa en Lima a recibir el millón de soles para adjudicar el proyecto Las Lomas de Ilo, tal como señaló el aspirante colaborador eficaz.

“En esa fecha, en esa oportunidad, no tuve ninguna reunión en absoluto. (...) He estado en reuniones de carácter técnico cuando ya la obra fue adjudicada”, declaró a Panorama.

Asimismo, descartó haber recibido tal suma por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi y aseguró que el aspirante a colaborador eficaz no cuenta con pruebas para las afirmaciones en su contra.

“Rechazo categóricamente lo que ha manifestado este aspirante a colaborador eficaz, que está desde 2018 como aspirante. Como no tiene ninguna prueba no se le reconoce como colaborador. (…) Creo que en toda mi vida nunca he estado tan indignado como estoy ahora”, indicó.

“Unops llevó el proceso en absoluta reserva”

El jefe de Estado aseguró que para dicha obra se designó a la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (Unops, por sus siglas en inglés) para que realice el proceso con el fin de que este sea transparente. Por ello, precisó, no pudo fijar el monto de S/ 81 millones, como expresó el aspirante a colaborador.

“Unops tiene completa reserva de todo el proyecto. Ellos son los que llevan todo el proyecto y lo mantienen en absoluta reserva hasta que dicen finalmente quién es el ganador”, dijo.

