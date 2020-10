José Vega defiende nuevo intento de vacancia: “Mañana vamos a correr las firmas”

Posible nueva vacancia presidencial en curso. José Vega Antonio, vocero de la bancada Unión por el Perú, anunció este domingo 11 de octubre que promoverá una segunda moción para destituir a Martín Vizcarra por permanente incapacidad moral.

Ello luego de conocerse que un aspirante a colaborador eficaz señaló que el jefe de Estado habría favorecido al consorcio Obrainsa - Astaldi cuando era gobernador regional de Moquegua en el año 2013. A cambio, habría recibido S/ 1 millón de forma directa.

“ Estamos preparando la propuesta y mañana vamos a correr las firmas . Son hechos gravísimos, creo que ahora ninguna bancada va a decir que aquí no hay suficientes indicios u hallazgos. Es un deber del Parlamento no abdicar y cumplir con nuestra función constitucional. Para eso nos han elegido”, declaró Vega en diálogo con La República.

El portavoz de UPP, asimismo, comentó que ya se ha comunicado por teléfono con otros voceros y mañana lo hará de forma presencial. Por otra parte, rechazó que este nuevo intento de vacar a Vizcarra Cornejo busque generar una crisis política.

“Nosotros no podemos estar al margen (...). No vamos a esperar una sentencia porque nuestro rol solo es de control político y debemos cumplirlo. Lo que desestabiliza al país justamente son estas denuncias y como bancada no vamos a dejar que este hecho grave pueda pasarse por alto", dijo a este diario.

José Vega

Le responde a Vizcarra

José Vega también se pronunció sobre las declaraciones que dio el presidente en horas de la mañana, en las que negó cualquier acto ilícito u entrega de dinero por parte del consorcio consorcio Obrainsa - Astaldi, empresa actualmente investigada en el caso Club de la Construcción.

“Martín Vizcarra puede tener su opinión, que es respetable, pero no la compartimos porque lo que se ha conocido es grave”, subrayó el legislador.

Por último, mostró su confianza en que conseguirán las firmas necesarias para presentar la moción de vacancia.

“Quiero ver a las respuestas que las bancadas van a tener y qué parlamentarios de otras bancadas no asumirán la responsabilidad de esta coyuntura tan dura y dramática que vive el país producto de la pandemia, y ahora la pandemia de la corrupción”, comentó el congresista Vega.

La primera moción para destituir a Vizcarra también la promovió la bancada Unión por el Perú junto a Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP), Somos Perú (SP) y Podemos Perú. Finalmente, esta no tuvo éxito y fue rechazada con 78 votos en contra y solo 32 a favor.

