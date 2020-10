Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Disposición

Se somete. Mirian Morales, exsecretaria de Palacio de Gobierno, mostró su disposición de colaborar con las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra y a otros implicados por los contratos que obtuvo el cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, con el Ministerio de Cultura.

Esto, durante su intervención en una audiencia del Poder Judicial donde se evaluó el recurso de apelación presentado por su defensa para dejar sin efecto la detención preliminar de siete días impuesta por el Ministerio Público.

“ Siempre demostré, como mencionó mi abogado, mi mayor disposición al proceso y lo seguiré haciendo porque eso es parte de mis valores y porque eso es parte de la crianza que yo recibí. Mi familia viene siendo golpeada por este hecho. Agradezco su comprensión y me pongo en la decisión que está en sus manos”, dijo la exfuncionaria.

Orgullo

Se jacta. Por otro lado, Richard Cisneros afirmó sentirse "orgulloso” del trabajo que ejecutó en el Ministerio de Cultura, entidad que le habría realizado hasta nueve contratos por 175.400 soles.

“ Estoy orgulloso del trabajo que hice por el Ministerio de Cultura . A pesar de haber pasado por esta humillación, por este terrible momento de dolor no solo personal sino también de mi familia, que me ama, porque este dolor es tan fuerte, tan irreparable, que el día de mañana […] no voy a poder borrar la imagen de una persona que por trabajar está aquí”, manifestó.

Richard Cisneros consideró que su detención preliminar, llevada a cabo el viernes 2 de octubre, “no tiene sustento alguno” y demuestra “el uso desmedido de las detenciones preliminares”.

Persecución

Denuncia. En otro momento, Óscar Vásquez, exasesor de Comunicaciones de Martín Vizcarra, sostuvo que su detención responde a una supuesta “persecución política” en contra del mandatario con el fin de “dañar su imagen”.

“Considero que esta inclusión, a último momento de mi persona, para mi detención, a mi juicio arbitraria, no es más que una persecución política para dañar la imagen del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo ”, sentenció el exfuncionario de Palacio de Gobierno.

Del mismo modo, Vásquez negó que se haya reunido con Richard Swing, y que los audios tampoco prueban que haya intervenido en los contratos del artista con el Ministerio de Cultura.

Presentación

Nuevos cuadros. Julio Guzmán, líder del Partido Morado, visitó La Libertad para dar a conocer su propuesta política de cara las próximas elecciones generales de abril del 2021.

Seguidamente, hizo la presentación oficial de las nuevas militantes de su agrupación política, entre ellas Gloria Montenegro, excongresista y ministra de la Mujer, quien podría ir en la plancha presidencial; y Verónica Torres Bravo excandidata a la alcaldía de Trujillo.

“Tenemos dos grandes retos y riesgos, como evitar el populismo […] la pandemia ha generado mucho miedo y de esto se quieren aprovechar los populistas. Hay que olvidarse de caudillos, los iluminados, los mesías que prometen y luego no cumplen ”, exclamó.

Conveniencias

Advertencia. El titular del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseveró que el proyecto de ley, aprobado por el Congreso de la República el último jueves, que reincorpora a más de 14.000 docentes interinos a la Carrera Pública Magisterial significaría “un gran retroceso” en la educación en el Perú.

Contó que desde el Gobierno se ha venido buscando puentes y vías de comunicación con los legisladores para que todas las iniciativas se desarrollen de “forma consensuada” con el fin de que las misma no tengan consecuencias negativas para el país.

“La gran mayoría de los congresistas han entendido que debemos trabajar juntos; sin embargo, hay algunos congresistas que no están pensando en el bien del país, sino en las próximas elecciones ”, añadió.

Cuestionamiento

Le contesta. El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió a las 60 preguntas anunciadas por el titular de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, sobre el caso Richard Swing.

Ante esto, afirmó que se enteró de unos transcendidos de cómo se habría armado un “intento de conspiración” para vacarlo del despacho presidencial usando audios “sin ser contrastados ni verificados como corresponde”.

“En veinticuatro horas se trató de vacar al presidente de la República. Una real conspiración. Hay pruebas que existen al respecto y hay preguntas que hay que responder de parte del propio congresista Alarcón. Antes de hacer las preguntas yo pienso que él (Edgar Alarcón) tiene que dar las respuestas sobre este intento de conspiración o esta real conspiración para tratar de vacar al presidente ”, declaró en una nueva conferencia de prensa.

