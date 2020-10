Extrabajador de Orestes Sánchez denuncia amenazas tras informar recortes de su sueldo

Orestes Sánchez Luis, el hasta hace unos días vocero de la bancada de Podemos Perú, es señalado como el responsable del cobro obligatorio de más de S/ 2.000 del sueldo de su extrabajador, quien ahora denuncia haber recibido amenazas tras informar las condiciones laborales que tuvo con el legislador.

Según informó Cuarto Poder, el periodista Miguel Calderón Paz laboró como técnico del despacho del congresista desde mayo de este año. Sin embargo, le informaron que de su sueldo de S/ 7.000 aproximada,mente, debía de contribuir con S/ 2.200 de manera mensual, monto que fue reduciéndose hasta S/1.800.

PUEDES VER Podemos Perú: retiran a Orestes Sánchez de la vocería de la bancada

“Yo pensé que iba ser solo por primera vez. Después se me indicó que el aporte sería todos los meses, la verdad la necesidad me obligó a aceptar en ese momento. (...) Acepto que estuvo mal, pero llega un momento en que te arrepientes. (...) Cometí un error, sí. No lo niego", declaró el exfuncionario al dominical.

Calderón Paz precisa que los recortes de su sueldo se ejecutaban con Juan David Perry, quien es yerno del legislador por Podemos Perú y también un excongresista durante el mandato de Alan García. “Todo se desarrolla a través de su yerno”, menciona.

Además, el comunicador muestra los comprobantes de transferencias que hizo durante junio y setiembre al familiar del parlamentario . Son 11 depósitos que suman S/ 5.800 soles.

PUEDES VER Daniel Urresti confirmó su precandidatura a la Presidencia con Podemos Perú

Extrabajador denuncia exposición al riesgo de contagio

Por otra parte, Calderón Paz sostuvo que desde mayo hasta julio, pese al estado de emergencia por el nuevo coronavirus, el “pastor Orestes”, como también se le conoce, ordenó que cumplieran trabajo presencial y a juntarse con “mucha gente”.

“Él mando que cumpliéramos horarios fijos a pesar de que en el congreso se había recomendado el trabajo remoto para el personal no estable. Él nos obligó a cumplir la jornada y tener reuniones con un montón de gente. Al tener contacto con tantas personas y todos los días de la semana”, menciona.

Tras esta exposición al contagio, el comunicador sostiene que salió positivo a la prueba de descarte de la COVID-19: “Cuando se hicieron pruebas en el Congreso salimos contagiados varias personas. Una de ellas fui yo”. Ante este resultado, continuó su trabajo de forma remota, pero sin dejar de transferir el monto a David Perry.

A inicios de octubre, Calderón Paz empezó a trabajar en un canal de cable como entrevistador en paralelo con sus labores en el Parlamento. Hecho que habría enfurecido, según señala, a Orestes Sánchez porque quería ser el primer invitado.

“Me dice ‘Miguelito acabo de ser designado vocero de Podemos Perú y tengo 3 asesorías a disposición, yo sé que estás molesto conmigo'. Y ahí me ofreció, que si yo dejaba el programa tenía la posibilidad de volver a trabajar con él y me dijo tu programa o yo. Me parecía más un triángulo amoroso. Le dije, ya tomé mi decisión, mi programa. Pero solo se trataría de que invites a la gente de Podemos Perú”, señala.

Extrabajador denuncia amenazas

Tras este hecho, el comunicador denunció su caso en las redes sociales, lo que provocó posteriormente que destituyan a Orestes Sánchez de la vocería de la bancada y suspendan su militancia en Podemos Perú.

No obstante, Calderón Paz señala que comenzó a recibir amenazas en su contra, incluso usando como intermedio a su pareja: “Dile a Miguel que no se meta porque va tener más problemas que él”.

“¿De quién puedo pensar que vienen las amenazas telefónicas que yo he recibido o que ha recibido mi pareja ¿De un opositor de Orestes Sánchez? Definitivamente tengo que pensar que es alguien cercano a él”, menciona el denunciante.

Por su parte, David Perry rechaza las acusaciones y sostiene que el dinero que Calderón Paz le ha estado transfiriendo es la devolución de un préstamo que le había hecho. No obstante, no ha mostrado comprobantes al respecto.

PUEDES VER Daniel Urresti dejó de ser vocero de la bancada Podemos Perú

“Lo que él ha estado haciendo es devolverme el dinero que le he prestado cuando él no tenía un trabajo fijo. (...) Estoy sorprendido, porque ya está dañada la imagen del pastor, que solamente me hizo un favor a mí a un pedido de un amigo de darle un trabajo”, señala la pareja de la hija del congresista.

El comunicador espera ir hasta las últimas consecuencias en este caso y pide que la Comisión de Ética del Congreso investigue el hecho y que el representante de Podemos Perú acepte su error y pida perdón.

“Yo esperaría que el primer poder del Estado, que es el parlamento, a través de la comisión de ética me convoque. Ellos antes que yo haga la denuncia. Yo esperaría que el pastor Orestes Sánchez como pastor que es recapacite, pida perdón, no a mí, sino al de arriba y diga, si pues sí cometí este error”, señaló Calderón Paz.

Podemos Perú, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.