Cateriano cuestiona nueva intención de vacancia presidencial: “UPP es una agrupación violentista”

El ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano cuestionó la nueva intención de vacancia que presentará la bancada de Unión Por el Perú (UPP) contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra, por presuntas coimas que este habría recibido cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Un aspirante a colaborador eficaz aseguró que a Vizcarra Cornejo se le otorgó 1 millón de soles para adjudicar un proyecto en Ilo al consorcio Obrainsa-Astaldi, en 2013, según informó El Comercio. El mandatario negó estas acusaciones y afirmó que este es un intento para intimidarlo.

A raíz de esto, el congresista José Vega anunció que UPP iniciará otro proceso de vacancia contra el jefe de Estado en plena emergencia sanitaria por la COVID-19. Esta misma bancada fue una de las que impulsó el proceso anterior de cese de funciones contra Martín Vizcarra.

“ Ciertamente UPP, que es manejada por Antauro Humala, es una agrupación violentista, que no cree en el estado de derecho y es liderada por un asesino condenado por la justicia . Espero que en esta ocasión Urresti, Acuña y compañía no sean nuevamente aliados de este delincuente”, señaló Cateriano en diálogo con La República.

Expresó, además, que para este nuevo proceso es indispensable que el Parlamento se conduzca de acuerdo con lo establecido por la Carta Magna y no como en la vacancia que tuvo lugar semanas atrás.

“Lo que hay que reiterar es exigir al Congreso el respeto al orden constitucional. (...) El Congreso anterior y el actual han tergiversado lo que significa la vacancia por incapacidad moral permanente y han desnaturalizado por completo el procedimiento . Simplemente hay que exhortar al Congreso que respete la Constitución”, subrayó.

Cateriano indicó que, de ocurrir un nuevo proceso de vacancia, el Congreso deberá respetar la Constitución. Foto: La República

“Vizcarra tiene que ser investigado, pero respetando el debido proceso”

Cateriano Bellido refirió que las acusaciones mencionadas por el aspirante a colaborador eficaz son graves y delicadas, por lo que es necesario que se indague y corrobore lo dicho para saber si son hechos probados.

“ (Martín Vizcarra) tiene que ser investigado, pero respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa del presidente . Solo de esa forma se enfrenta la corrupción, no hay otra manera de poder aclarar las cosas que llegando al fondo de la verdad”, sostuvo.

Insistió en la importancia de la comprobación de la información porque, en caso de falsedad en el testimonio, el aspirante no solo perdería su condición jurídica de colaborador, sino que cometería un delito.

En ese sentido, el ex primer ministro argumentó que se debe dejar al Ministerio Público y el Poder Judicial hacer su trabajo de forma independiente. A su vez, descartó que ambas entidades actúen en base a criterios políticos.

“ Lo que hay que exigir es el apego a la ley en las investigaciones porque adelantos de opinión, filtraciones, lo único que hacen es entorpecer el normal desarrollo de las indagaciones ”, dijo.

Cateriano destacó que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen en base a criterios políticos. Foto: John Ramon/La República

Elecciones generales 2021: Cateriano espera respuesta del JNE

En cuanto a su situación en Todos Por el Perú, tras los conflictos internos en la agrupación que vienen siendo evaluadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a que habrían ocurrido irregularidades, Cateriano indicó que deberán recibir una respuesta en los próximos días.

“ A la espera del pronunciamiento de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Espero que ocurra en estos días por cuanto el calendario electoral ya empieza a ajustarse ”, manifestó.

Además, no confirmó si se presentará como candidato a las próximas elecciones generales de 2021. “Lo único que he manifestado públicamente es que me he inscrito y actúo como un militante más de Todos Por el Perú. Eso es lo único que tengo que decir por el momento”, acotó.

