Tras siete días de detención preliminar por presuntas contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura, el cantante Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, declaró a los medios de comunicación e indicó que espera que las pesquisas se realicen con total transparencia.

“ Si yo he cometido un delito, que se me pruebe, pero en libertad. Que se haga una investigación justa, es lo único que le pido a la señora fiscal, a la jueza ”, refirió.

Cisneros Carballido expresó que el lunes 12 de octubre estará presente, junto a su defensa, en la audiencia donde se evaluará el pedido de prisión preventiva por nueve meses meses en su contra.

“Mi abogado Juan Varillas está dispuesto a defender mi inocencia porque él me conoce. Yo soy inocente. No quiero dar una palabra sobre la investigación, voy a respetar el debido proceso aunque me hayan metido preso ”, sentenció.

Asimismo, al ser consultado por el proceso que siguió en Prefectura la semana anterior, el cantante prefirió no ahondar en detalles. “No voy a dar ninguna opinión. Me voy a someter con la mayor humildad a la investigación que está haciendo la Fiscalía, respetando todo lo que dispongan porque me he prestado siempre a colaborar” , aseveró.

Contrataciones de Richard Swing en el Ministerio de Cultura

Richard Swing insistió en que en las contrataciones que tuvo con el Ministerio de Cultura no se tomaron en cuenta que debía, a su vez, otorgar pagos a músicos y gestionar distintos eventos. Además, agregó que fueron más las órdenes de servicio que brindó a la entidad.

“ A mí me contrataron por nueve órdenes de servicios, pero no fueron nueve. En total fueron 21 órdenes , que fueron cumplidas y presentadas a tiempo por mesa de partes. A la fecha, en todos esos años de trabajo, yo no le debo ni un sol a la Sunat. Se ha dicho todo lo contrario”, argumentó.

En esa misma línea, Richard Cisneros comentó que recibió solo 1.400 soles, aproximadamente, de cada convenio por los desembolsos que debía hacer. Al respecto, acotó que era un “sueldo humilde”, ya que en actividades extras él ganaba sumas mayores.

“ Créanme que si yo hubiera sabido que esto podía pasar, nunca hubiera dejado mi carrera artística a nivel comercial . (...) El Ministerio de Cultura es el ministerio que cuenta con menor presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros”, puntualizó.

Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Richard Swing

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó nueve meses de prisión preventiva para Richard Cisneros. El fundamento para esta medida estuvo basado en la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible, entre otros conexos.

El pedido también alcanzó a Mirian Morales, Óscar Vásquez y Liliana Chanamé por las mismas causales.

