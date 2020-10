Patricia Donayre: Cuando Martín Vizcarra deje la presidencia será procesado como cualquiera

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, consideró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, deberá ser "procesado como cualquier ciudadano” luego de que concluya su mandato.

Esto, tras la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de abrir una investigación preliminar contra el mandatario por el presunto delito de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en el caso Richard Swing.

“Se está actuando dentro del marco legal constitucional. Cuando el presidente deje de serlo, será procesado como cualquier ciudadano y tendrá que responder ante la justicia como corresponde”, declaró a Canal N.

De igual manera, Patricia Donayre recordó que Martín Vizcarra ya se puso a disposición de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por los contratos que tuvo el cantante Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura.

Para la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), “no corresponde” que la Fiscalía inicie una acusación en este momento y que, más bien, esta debe realizarse a partir del 29 de julio del 2021 cuando Vizcarra termine su gobierno.

“ El presidente de la República también se ha puesto a disposición para la investigación del caso . Dentro el marco constitucional, no corresponde al presidente ser acusado por delitos que no están contemplados en la Constitución durante su mandato”, acotó la ministra.

PUEDES VER Exprocuradora Ampuero: Habrían pruebas que vincularían a Vizcarra con contratos de Richard Swing

Cabe recordar que el último viernes 9 de octubre, fuentes de La República confirmaron que Zoraida Ávalos habría decidido abrir una pesquisa en contra de Vizcarra Cornejo por su presunta vinculación en el caso Richard Swing. Sin embargo, estas empezarían a partir del 28 de julio de 2021.

Según el comunicado del Ministerio Público, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sostuvo que existirían “indicios” de que el mandatario habría “ejercido influencias” en funcionarios, como la exministra de Cultura Patricia Balbuena, para contar con los servicios de Richard Cisneros.

PUEDES VER Zoraida Ávalos investigará a Vizcarra por tráfico de influencias cuando acabe su mandato

Es importante resaltar que el artículo 117 de la Constitución Política indica que el jefe de Estado no puede ser acusado mientras se encuentre en el cargo, sino que se le investigará al término de este con el objetivo de evitar inestabilidad.

Lo publicación de la Fiscalía hizo énfasis en que el presente caso es diferente; ya que, al haberse iniciado las investigaciones con los demás implicados, no incluir al presidente sería detener la misma.

“El condicionamiento constitucional de que no puede acusarse al presidente de la República, mientras que dure su mandato, implica necesariamente que la investigación se verá suspendida en algún momento, ya sea al finalizar la misma por no por no poderse formular denuncia constitucional o suspender el inicio de la investigación hasta culminación del mandato”, expresó la institución.

#Comunicado de la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/z3SVCeitsh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2020

Martín Vizcarra, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.