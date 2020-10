Martos sobre investigación a Vizcarra: “Aceptamos la decisión de la fiscal de la Nación”

El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró que están conformes con la medida de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para iniciar investigación al presidente Martín Vizcarra por las presuntas contrataciones irregulares de Richard Swing en el Ministerio de Cultura.

“ Aceptamos esta decisión que ha tomado la fiscal de la Nación de iniciar el proceso de investigación . Desde el Ejecutivo estamos dando todas las facilidades para la investigación”, indicó.

Asimismo, Martos Ruiz refirió que el mandatario está interesado en que se aclare lo ocurrido, razón por la que días atrás solicitó a la Fiscalía que tome sus declaraciones o lo considere para las diversas indagaciones sobre el caso Swing.

“Nosotros respetamos absolutamente las decisiones que tome el Ministerio Público, el señor presidente es el principal interesado que se investigue porque está totalmente consciente de que no tiene nada que ver con este tema de la contratación ”, subrayó.

Fiscalía inició investigación penal contra Martín Vizcarra

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, emitió una resolución de inicio de investigación penal contra el presidente Martín Vizcarra por presuntos delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia por el caso Richard Swing.

La decisión de Ávalos tuvo lugar después de que el mandatario enviara un oficio a su despacho en el que solicitó que recabe su declaración. Además, Vizcarra Cornejo dijo ponerse a disposición del Ministerio Público para colaborar con todas las diligencias referidas a los presuntos contratos irregulares.

Los actos de investigación quedarán suspendidos hasta un día después de culminado el mandato en julio de 2021, sin embargo, esta es una decisión que no tiene precedentes en la historia del Perú .

Martín Vizcarra insiste en declarar antes de que culmine su gobierno

El jefe de Estado reiteró este sábado 10 de octubre que no desea esperar a que culmine su gobierno para aclarar su situación en el caso Richard Swing.

“Yo no me corro, aquí estoy. No espero a 28 de julio del próximo año, quiero ir ahora para aclarar , porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley”, señaló.

Vizcarra Cornejo manifestó que no está interviniendo en las investigaciones, hecho por el que presuntamente lo sindica la fiscal Ávalos.

“Descarto cualquier obstrucción. Por eso es que pido aclarar, porque se basa en algunas afirmaciones recogidas en algún audio, que no se ajusta a la verdad . Por eso hay que contrastar, hay que aclarar”, acotó.

