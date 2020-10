Zoraida Ávalos investigará a Martín Vizcarra por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia

El Ministerio Público informó que el presidente Martín Vizcarra será sometido a una investigación por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia a cargo de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Minutos antes, fuentes de La República confirmaron que la titular de la Fiscalía habría decidido abrir una pesquisa en contra del mandatario por su presunta vinculación en el caso Richard Swing, debido a las contrataciones del cantante con el Ministerio de Cultura.

Según el comunicado del Ministerio Público, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios sostiene que existirían “indicios” de que el mandatario habría “ejercido influencias” en funcionarios como la exministra de Cultura Patricia Balbuena, para contar con los servicios de Richard Cisneros.

Del mismo modo, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público revelan que Vizcarra habría “tratado de influenciar respecto a los testimonios que algunas personas debían brindar” para el desarrollo la pesquisa.

Investigación al mandatario marca un precedente

El artículo 117 de la Constitución Política indica que el jefe de Estado no puede ser acusado mientras se encuentre en el cargo, sino que se le investigará al término para evitar inestabilidad.

Lo publicado por la Fiscalía resalta que este caso es diferente pues al haberse iniciado las investigaciones con los demás implicados, no incluir al presidente sería detener la misma.

“El condicionamiento constitucional de que no puede acusarse al presidente de la República mientras que dure su mandato, implica necesariamente que la investigación se verá suspendida en algún momento, ya sea al finalizar la misma por no por no poderse formular denuncia constitucional o suspender el inicio de la investigación hasta culminación del mandato”, se lee en el comunicado.

Por este motivo, explican que “existe mérito para investigar preliminarmente” a Vizcarra Cornejo, pero que “el inicio de los actos de investigación quedarán suspendidos hasta el 28 de julio del 2021”.

En tanto, el despacho de Zoraida Ávalos afirmó que también se abrirá investigación preliminar a la exministra de cultura Patricia Balbuena Palacios y se llevarán a cabo las diligencias pertinentes.

