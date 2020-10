Presidente de la Comisión de Educación asegura que docentes sin título no serán reintegrados

El congresista de Somos Perú y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Luis Reymundo Dioses, afirmó que los docentes que no tengan título profesional o aquellos que no hayan cumplido los requisitos, no serán reincorporados.

Esto luego de que se criticara desde distintos frentes la decisión de aprobar un proyecto de ley que plantea la reintegración de miles de profesores interinos que no contaban con título y que fueron cesados en el 2014 , tras desaprobar una evaluación o no rendirla.

“Lo que la ley hace es resarcir un derecho vulnerado a docentes que fueron cesados a pesar de tener su título en el 2014. Los docentes debieron tener una evaluación de desempeño y no lo que se decidió en ese momento”, precisó el congresista a la Agencia Andina.

En este sentido, Reymundo Dioses indicó que la aprobación de la iniciativa es un acto justo pues reconoce los derechos laborales del cesado, además, no interfiere en la meritocracia.

“No se busca eliminar la meritocracia ni afectar la calidad educativa. Al momento que se implementó la Carrera Pública Magisterial, en 2014, este sector (con nombramiento interino) no encontró respuesta, hoy las tiene”, manifestó.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso sostuvo que la cifra de maestros que serían reincorporados a sus funciones son menos de 14 mil .

Meritocracia se vería afectada, opinan desde el Gobierno

El primer ministro Walter Martos, opinó que la aprobación de dicho proyecto de ley afectará los principios de meritocracia y no se podría garantizar una buena educación en los centros educativos.

“Estaríamos dando un gran retroceso en lo que es la Ley de la Carrera Magisterial, que es muy importante continuar impulsando porque lo que se busca es la calidad de la enseñanza y eso afecta tremendamente a la educación de nuestros hijos”, expresó Martos.

Del mismo modo Carlos Silva, titular de la Dirección Técnica Norma­tiva de Docentes del Minedu, consideró que la aprobación de este proyecto de ley va en contra de la meritocracia que se ha impulsado para optimizar el nivel de la educación.

