El Frente Amplio (FA) atraviesa una turbulencia debido a una denuncia por presunto acoso laboral contra el vocero de la bancada, Lenin Checco.

La acusación fue realizada por la excandidata al Parlamento Gabriela Salvador, quien se desempeñaba como asesora del legislador de izquierda hasta inicios de esta semana.

Mediante un oficio, Salvador cuenta que el último domingo el legislador acudió a su domicilio a arrebatarle el teléfono celular por un “supuesto reglaje en su contra, sin fundamento alguno” y luego pedirle que renuncie por temas de salud.

“Lo sucedido es una muestra de abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y, sin duda, acoso laboral”, enfatiza el documento. A través de Twitter, la exaspirante congresal aseguró que vulneraron sus derechos.

La República abordó a Checco, quien alegó que el lunes prescindió de los servicios de su asesora sin explicar el motivo.

“Decidí el lunes ya no contar con ella y sacó ese documento ayer (miércoles). No voy a responder, sin embargo, me allano a cualquier situación que conlleve esto”, respondió.

Este diario le repreguntó por qué despidió a Salvador. “Su cargo es de confianza. Decidí ya no contar con sus servicios”, refutó. Y no precisó más.

Su colega del FA Mirtha Vásquez contó que el 7 de setiembre hubo una reunión en la que Checco informó la decisión de prescindir de su asesora. “Pero no conocíamos los detalles”, manifestó.

Rocío Silva, vocera alterna, adelantó que el partido se reunirá para adoptar una decisión colegiada al respecto.

La Comisión Política del FA ha pedido que el congresista deje la vocería de la organización mientras dure la investigación y que sea procesado de oficio en la Comisión de Ética Parlamentaria. “No hay espacio para inconductas y violación a los principios y tampoco conciliación con los que violan”, recalcaron en un comunicado.

