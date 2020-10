Lenin Checco: Frente Amplio anuncia investigación contra congresista por denuncia de acoso laboral

Tras la acusación contra Lenin Checco por presunto abuso de autoridad, violación a la intimidad personal y acoso laboral a su exasesora Gabriela Salvador, el Frente Amplio se pronunció y anunció que evaluará el caso del congresista a nivel interno.

“La denuncia será investigada de oficio por la Comisión Nacional de Ética, así como por el Tribunal Disciplinario de la bancada del FA”, señalaron mediante un comunicado.

Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional del Frente Amplio manifestó que Checco se ha allanado a esta decisión.

“Nos fortalecemos cuando afirmamos la defensa de los principios, la institucionalidad y las normas del FA, así como cuando reivindicamos una actuación justa que garantice también el ejercicio de los deberes y derechos de nuestros militantes ”, sostuvo el CEN.

Por otra parte, mientras duren las pesquisas, Lenin Checco dejará de ser vocero de la bancada y Rocío Silva Santisteban asumirá dicho cargo.

Gabriela Salvador: “Denuncia no guarda relación con temas partidarios”

La exasesora de Lenin Checco señaló que su renuncia no tiene algún vínculo con temas partidarios. “Esto ha sido un abuso de autoridad en un espacio laboral. Reafirmo plenamente mi compromiso con los principios del FA que van más allá de conductas personales de cualquier parlamentario”, escribió en sus redes sociales.

En esa línea, dijo que también se allanará a las investigaciones. “ Quiero dejar en claro que las conductas de un miembro en particular no deben afectar al Frente Amplio y yo, que sí soy de principios, no me presto para el juego político”, puntualizó Gabriela Salvador.

1/3 Lo expuesto en mi renuncia no tienen nada que ver con temas partidarios. Esto ha sido un abuso de autoridad en un espacio laboral.

Reafirmo plenamente mi compromiso con los principios del @FrenteAmplioPe que van más allá de conductas personales de cualquier parlamentario. — Gabriela Salvador C. (@GabSalvador6FA) October 9, 2020

Cabe resaltar que los integrantes de la bancada FA han mostrado su apoyo a las investigaciones sobre el caso y han pedido que si Checco resulta responsable, sea sancionado, garantizando el debido proceso.

