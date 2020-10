El Frente Amplio ingresa a una etapa decisiva sobre su futuro: podrían empezar a limar asperezas o seguir por la senda de una posible crisis y ruptura sin retorno.

Las pugnas internas se hicieron más notorias desde fines de setiembre. El bloque encabezado por el excongresista y fundador del partido Marco Arana realizó un tercer congreso nacional los días 26 y 27. En esta reunión Arana fue proclamado como único precandidato para la presidencia.

Asimismo, se eligió a la nueva Comisión Política Nacional del Frente Amplio, para el periodo 2020-2023. Marco Arana es el coordinador general y los coordinadores adjuntos son Tatiana Ccahuata y el congresista Lenin Checco.

El otro bloque, que tiene como rostros visibles a los excongresistas Wilbert Rozas y Humberto Morales, realizó otro congreso nacional los días 29 y 30, y desconocieron dichos acuerdos. Más bien, eligieron como precandidatos presidenciales a Selena López, Zenaida Colonia y Humberto Morales. Un segundo acuerdo es la apuesta por tender puentes con otras organizaciones de izquierda, de cara a los comicios generales.

Sobre la nueva Comisión Política Nacional, Marco Arana informó a La República que el proceso de inscripción está en curso ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). “Su legitimidad y legalidad es fruto de la aplicación estricta de las normas estatutarias del FAJVL y de la normatividad de los partidos. Todas las observaciones realizadas ya han sido levantadas”, expresó.

De hecho, el bloque de Wilbert Rozas y Humberto Morales alista un congreso para fines de mes para elegir otra Comisión Política Nacional.

El factor ideológico

Sobre los conflictos internos, Marco Arana refiere que lo que está ocurriendo es, en realidad, una ruptura ideológica y no solo una pelea interna por las futuras candidaturas.

“La verdad es que también se está produciendo una ruptura de orden ideológico. Somos respetuosos de los aportes del marxismo, yo tengo formación marxista universitaria y política, pero ya pasó, regresar al tema del proletariado y a la lucha de clases no corresponde, hoy el escenario el otro. Hemos hecho serias críticas a los gobiernos autoritarios de Venezuela y Nicaragua, también a Evo Morales, cuando quiso reelegirse indefinidamente. Pero dicen que eso es una traición a la revolución. No es un problema solo de candidaturas, no va por ahí la cosa”, manifiesta Arana.

Según advierte, el bloque de Humberto Morales buscaría retomar los principios marxistas leninistas, además de apoyar a los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta postura está expresada en un documento llamado ‘Manifiesto de Ayacucho’, que data del 11 de setiembre del 2020.

Explicación de Morales

Humberto Morales le da otra explicación al asunto. Indica que el Frente Amplio es un conglomerado de agrupaciones políticas con determinadas posiciones ideológicas y que el ‘Manifiesto de Ayacucho’ es uno de los dieciocho documentos presentados para su debate.

“Cualquier militante tiene derecho a libre pensar, escribir, debatir; estamos en democracia. Y aclaro, acá no hay dos partes, somos un frente único y tenemos derecho a debatir”, sostiene.

Plazos cortos

Con todo, los plazos cada vez son más cortos. Entre el 12 y 15 rige el plazo para la convocatoria de elecciones internas en los partidos. Si bien en el bloque de Marco Arana tienen más ventaja respecto de los procesos e instrumentos formales, desde el otro sector se conoció que han decidido interponer las acciones legales necesarias para bloquear los procedimientos.

Estas fricciones, además, impedirían al Frente Amplio adoptar una decisión sobre eventuales alianzas. Y es que legalmente, el plazo para solicitar la inscripción de alianzas electorales vence el 12 de este mes.