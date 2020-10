Anoche, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, un pro­yecto de ley que plantea la rein­corporación de más de 14 mil docentes interinos (nombra­dos sin título profesional) que fueron cesados en el 2014, luego de no rendir una evaluación excepcional o ser desaprobados en ella. El debate se realizó en plena transmisión del partido entre Perú y Paraguay.

Se debe indicar que con el respaldo de la mayoría de la bancada de Alianza para el Pro­greso (APP), el parlamentario Fernando Meléndez revivió un polémico dictamen aprobado por la Comisión de Educación del Congreso disuelto y cuyos autores eran, entre otros, los exlegisladores Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Tamar Arim­borgo (Fuerza Popular).

Ayer, tras una observación del parlamentario del Frente Amplio, José Luis Ancalle, se decidió modificar un artículo de la propuesta, con el que se estableció que el retorno de los profesores se efectuará de ser el caso en la misma plaza que venían ocupando o en la vacante que se le asigne; esto sin afectar los derechos de los profesores nombrados actuales.

Así, el proyecto de ley tuvo 107 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Asimismo, después de unos minutos, se decidió exonerarlo de una segunda votación, por lo que quedó listo para ser enviado al Ejecutivo.

De todas las bancadas, solo algunos legisladores del Parti­do Morado y Fuerza Popular se mostraron en contra. Incluso, antes de la votación, el parla­mentario Francisco Sagasti pre­sentó una cuestión previa para postergar el debate, pero esta fue rechazada.

“En el 2015, los docentes interinos presentaron diversas acciones ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y am­bas instituciones desestimaron estos procesos y acreditaron la constitucionalidad y legalidad de la Ley de Reforma Magiste­rial, que dictó una evaluación para ellos”, indicó, por su parte, el congresista Gino Costa.

Esta propuesta, en el 2018, fue cuestionada por el Consejo Nacional de Educación (CNE).

Al cierre de edición, el titular de la Dirección Técnica Norma­tiva de Docentes del Minedu, Carlos Silva, consideró que la aprobación de este proyecto de ley constituye un atentando a la meritocracia que se ha ve­nido impulsando para mejorar la calidad de la educación. “Se permite el ingreso de 14 mil per­sonas, sin evaluación, que fue­ron retiradas por no tener título pedagógico y que no aprobaron o no participaron de una eva­luación excepcional realizada en el 2014. Actualmente existen 240 mil docentes nombrados a través de concursos públicos”.

La extitular del Minedu Flor Pablo también cuestionó la pro­puesta aprobada.

“Esta es una falta de respeto a miles de maestros que se pre­paran, hacen carrera y creen en la Reforma Magisterial. Com­prendo que todo docente ne­cesita ejercer la carrera y tener oportunidades, pero este no es el camino. ¿No sería mejor explorar otras formas de evaluar su situación y plantearles un examen especial?”, sostuvo.

Se espera que el proyecto sea observado por el Ejecutivo.

Otra polémica norma

Pero no es el único proyecto de ley que causa controversia. En la agenda del Pleno también hay uno que propone restituir a más de 10 mil directores y subdirec­tores cesados por no aprobar una evaluación nacional.

La clave

Según el CNE, la medi­da que permitió la figura del docente interino, promulgada en 1984, fue “provisional”. Además, “estos docentes tuvieron varias oportunidades”.

