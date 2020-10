La exasistenta del despacho presidencial Karem Roca aseguró, durante la audiencia virtual de apelación de detención preliminar en su contra por el caso Richard Swing, que no tiene el poder para entorpecer las investigaciones.

“ No tengo medios ni información que permita obstaculizar a la justicia . He colaborado y colaboraré siempre con todo lo que ustedes me permitan aportar. Reitero que tengo un hogar, el cual está consignado en todos mis documentos”, indicó.

Asimismo, la extrabajadora de Palacio de Gobierno manifestó que desde que inició el proceso de investigación fue agraviada. “El maltrato psicológico que he venido viviendo por este tema, lo sigo viviendo hasta ahora (…) Desde que empezó esta investigación he sido denigrada como mujer ”, subrayó.

Agregó que necesitaba salir del encarcelamiento para poder atender a sus tres hijos. “Necesito mi libertad para, junto a mi esposo, salir adelante. Estoy y estaré siempre a disposición de la justicia”, dijo.

Por su parte, su abogado, Elías Silva, sostuvo durante la audiencia que Roca Luque no estuvo involucrada con las presuntas contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, por lo que, aseguró, no habría razón para que permanezca en prisión preventiva.

“ Ella no ha participado en ninguna de las nueve órdenes de servicio que viene investigando la Fiscalía (...) Mi patrocinada nunca ha faltado a ninguna citación, ella ha acudido como testigo”, puntualizó.

Poder Judicial ordenó liberación de Karem Roca y otros involucrados

La noche del último jueves 8 de octubre, el Poder Judicial ordenó la liberación de los nueve detenidos de forma preventiva por el caso Richard Swing. De igual forma, se dictó el levantamiento de la orden de captura de Liliana Chanamé Castillo, quien estaba no habida.

“ Deberá disponerse la inmediata libertad de los citados investigados y oficiarse para el levantamiento de la captura de Liliana Chanamé . Esta es la decisión que ha resuelto el colegiado y se está notificando como corresponde de manera virtual”, anunció el magistrado Saúl Peña, de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Fiscalía dictó nueve meses de prisión preventiva para Richard Cisneros

Pese a que anoche los investigados quedaron en libertad tras pasar siete días de prisión preventiva en Prefectura, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima solicitó 9 meses de prisión preventiva para Richard Cisneros. El cantante contrató con el Mincul por un monto total de S/ 175.400, en servicios que aparentemente realizó entre julio de 2018 y abril de 2019.

La misma medida de detención también quedó dictaminada contra Miriam Morales, Óscar Vásquez y Liliana Chanamé. El fundamento, con base en declaraciones de testigos protegidos y aspirantes a colaboradores eficaces, es que existe la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible, además de otros conexos.

