Abogado de Mirian Morales: Trasladar indicación del presidente para puesto de trabajo no es delito

Carlos Rodas, defensa de la exsecretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales, afirmó que su patrocinada es la principal interesada en que se esclarezcan los hechos, y aseguró que solo fue intermediaria en las presuntas contrataciones irregulares del cantante Richard Swing.

“En el supuesto, en el peor de los casos, haber corrido traslado de una indicación del presidente para que se busque una oportunidad laboral, eso no es delito. El Código Penal dice que, para que sea delito, esa orden debe ser manifiestamente ilícita y buscar una oportunidad laborar no puede ser una orden ilícita ”, declaró a RPP.

El abogado insistió en que Morales Córdova solo seguía indicaciones del jefe de Estado, por lo que, a su parecer, no debería ser acusada.

“A la señora Mirian Morales la Fiscalía no la está acusando de corrupta, no la está acusando de ser miembro de una organización criminal, no la está acusando de lavar activos. A ella la Fiscalía la imputa haber corrido traslado de una supuesta indicación del presidente para que se le brinde una oportunidad laboral al señor Richard Cisneros ”, indicó.

“Se ha empezado a entender los audios”

Al ser consultado por el pedido de nueve meses de prisión preventiva de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima respecto a su patrocinada y otros tres investigados, Rodas expresó que no se asegura que se cumpla correctamente con los requerimientos.

“ Si los estándares para pedir una detención preliminar son bajos, y ya la sala determinó que no se debió dar, con mucha menos razón se van a cumplir los estándares de la prisión preventiva ”, sostuvo.

Asimismo, dijo que la medida no era la esperada, ya que consideraba que el Ministerio Público había comprendido que la exsecretaria de Palacio estaba colaborando con las indagaciones y, a causa de estas, renunció a su trabajo.

“ Tenía la esperanza de que la Fiscalía no solicite la prisión preventiva porque, en mi opinión, se han empezado a aclarar las cosas, a entender los audios . Se ha empezado a comprender cuál ha sido la actitud de la señora Mirian Morales desde que salieron los audios, que ella pidió declarar a la Fiscalía, solicitó el registro de su domicilio y sus bienes”, manifestó.

Mirian Morales no se acogerá a la colaboración eficaz

Respecto a si su patrocinada se acogería a la figura de la colaboración eficaz, el abogado acotó que eso no ocurrirá.

“ No se podría acoger a una colaboración eficaz porque eso sería reconocer que ella ha cometido un delito” , destacó.

Además, aseguró que los aspirantes a colabores eficaces y testigos protegidos del caso Richard Swing no brindaron información sobre Mirian Morales.

“No he visto ningún aspirante a colaborador eficaz que vincule a la señora Mirian Morales, por lo menos de la disposición que nos ha hecho llegar la Fiscalía”, puntualizó.

