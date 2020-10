El titular del Consejo de Ministros, Walter Martos, contó que el Ejecutivo ya conversa con líderes y voceros de las diferentes bancadas del Congreso de la República con el fin de llegar a un consenso para la ley que busca la devolución del 100% de los aportes de la ONP.

En efecto, Martos sostuvo que realiza reuniones junto con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, y los demás integrantes del Parlamento Nacional antes de que se ponga a debate la insistencia de la ley de ONP en favor de sus aportantes.

“ Nosotros ya hemos planteado una nueva propuesta de la ONP que la estamos consensuando con diferentes bancadas . La ministra de Economía y Finanzas (María Antonieta Alva) y yo conversamos con varios voceros y varios líderes de diferentes bancadas para consensuar esta nueva propuesta de la ONP”, declaró este jueves 8 de octubre tras la Megaoperación Tayta en Comas.

El primer ministró explicó que lo que busca el Gobierno es llegar a un consenso con el Legislativo de tal manera que “las personas que se van a beneficiar no pierdan tiempo” con otra propuesta que puede “desequilibrar al país”.

“(Si el Congreso aprueba la ley de ONP), tendríamos que observarla y, en último caso y si se aprueba por insistencia, tendríamos que hacer una demanda constitucional. Y al final las personas involucradas van a tardar muchísimo en tener un beneficio”, acotó.

Seguidamente, Martos Ruíz señaló que también se busca un consenso para el proyecto de ley del fraccionamiento de deudas con el fin de “beneficiar a las personas” en medio de la crisis que vive el país por el coronavirus (COVID-19).

“En el caso del proyecto de ley del fraccionamiento de deudas también lo estamos trabajando de forma consensuada con el fin de que no haya ningún problema entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al final las personas beneficiadas son las que van a seguir ganando”, agregó.

El último miércoles 7, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, exhortó al Ejecutivo a “que haga una propuesta más coherente y que recoja la propuesta inicial de la ONP del Congreso".

“Si no se puede (retirar) al 100%, que sea más atractiva, no que nos vayamos al Tribunal Constitucional y luego, al final, no se da el beneficio a los afiliados”, exclamó el titular del Legislativo.

Anteriormente, Martos solicitó a Merino que las propuestas de leyes para la ONP que se planteen se trabaje de forma conjunta a fin de que “no tengan efectos en la economía”, en referencia a las iniciativas sobre el retiro de fondos de la AFP.

